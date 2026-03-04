El nuevo vivo X300 Ultra aterriza en España con una cámara que es puro cine: su nuevo teleobjetivo es de otro mundo

Si una cosa ha demostrado vivo en los últimos años es que, en materia de fotografía, hay muy pocas marcas que sean capaces de plantarles cara. El ejemplo lo hemos tenido con el vivo X300 Pro, pero ahora sabemos que la cosa no se va a quedar ahí.

La firma china ha dado a conocer, en su estreno en el Mobile World Congress (MWC), más detalles sobre su próxima fantasía. El vivo X300 Ultra, con un kit fotográfico que mejora el que ya lanzó con su actual buque insignia.

La gran sorpresa es que no sólo han mejorado el teleobjetivo que integraba la cámara del X300 Pro, sino que han dado un paso más, sacando el único extensor de teleobjetivo con 400 milímetros que existe. El nuevo vivo ZEISS Telephoto Extender Gen 2 Ultra. Demostrando que un smartphone también puede ser sinónimo de cámara profesional.

El nuevo vivo X300 Ultra, con el teleobjetivo de 200 milímetros y el estabilizador de nivel profesional. Sergio Coto / El HuffPost

Se trata de un componente que para la marca sigue siendo igual de clave que en el X300 Pro. Es el más avanzado hasta la fecha. El HuffPost ha podido ver en imagen el próximo flagship en persona y hay mejoras evidentes.

El nuevo vivo X300 Ultra apuesta por este primer extensor teleobjetivo del sector, buscando equilibrio con un zoom cada vez más cinematográfico. La lente se ha puesto en marcha para cumplir con los estándares de imagen APO y u permite una salida óptica completa de 200 megapíxeles.

Para mejorar la experiencia, cuenta con la avanzada estabilización óptica de nivel gimbal (OIS) para que no haya ningún problema en las grabaciones, pese a estar en movimiento. Ofreciendo un resultado estable y preciso.

Su nuevo modo Pro Video con interfaz tipo cámara de cine convierte cualquier escena cotidiana en un contenido cinematográfico. Si hay algo que vivo tiene en su mira, es convertirse en algo más que un smartphone, con un dispositivo de cine de bolsillo.

Pero ojo que no viene solo. La compañía también ha presentado junto al nuevo X300 Ultra y su extensor teleobjetivo, un estabilizador de vídeo de nivel profesional.

Está ideado para tener un control más preciso, con botones físicos para poder disparar o ajustar el zoom, pero que también controla el sobrecalentamiento del dispositivo gracias a un ventilador de refrigeración integrado. Algo que convierte la grabación en una herramienta de puro cine.

Comparativa de los cambios entre los dos teleobjetivos de 200 mm de vivo. En color plateado, el nuevo; en color negro, el anunciado con el X300 Pro. Sergio Coto / El HuffPost

De momento, sólo sabemos que el vivo X300 Ultra llegará a España, pero no sabemos ni especificaciones concretas ni tampoco una fecha de lanzamiento. Pese a ello, volvemos a tener una muestra más de ambición y facilitar a la gente tener una cámara profesional sin necesidad de cargar con grandes equipos.