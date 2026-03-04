Lo que tienes que saber si ves un filete de ternera de este color

Santiago González, graduado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos y fundador de San Tierno, ha explicado si hay algún tipo de riesgo y qué significa cuando un filete de ternera pierde su característico color rojo y pasa a tener tonos tirando a marrones.

El experto señala que "el color rojo de la carne se debe al hierro, que está dentro de un proteína del músculo que se llama mioglobina". "Cuando el hierro de esas proteína se oxida, cambia el color y se vuelve marrón", apunta.

La pregunta del millón: ¿esto significa que está malo? González lo deja claro: "No. Significa que el filete ha estado almacenado en condiciones que no son las óptimas como a una temperatura elevada, demasiado oxígeno o incluso luz solar".

Seguro, pero menos nutritivo

Otra posibilidad, señala, es que el filete tenga más tiempo que otro de un color más rojo. "¿Significa que este filete es menos nutritivo? Sí. Porque el hierro de este filete es más asimilable por nuestro organismo que el hierro oxidado de este otro", avisa.

González explica que, por eso, "siempre se ha dicho que la carne roja es mejor tomarla con Vitamina C, porque la Vitamina C es antioxidante y evita que el hierro se oxide.

Otra cuestión importante es cómo evitar el problema del cambio de color de la carne. El experto dice que una medida fácil es "elegir las piezas más rojas en la carnicería y guardando siempre en el frigorífico la carne con papel film".

Mejor junto a una pieza de fruta

"Como consejo, siempre que comáis carne roja hacedlo acompañado de una pieza de fruta con vitamina C, un buen vino y una buena compañía", apunta.

El Grupo Miguel Vergara, especialistas en carne de vacuno, da varias ideas para guardar bien ese tipo de alimento:

Claves para guardar bien la carne