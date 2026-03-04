Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Lo que tienes que saber si ves un filete de ternera de este color
Rodrigo Carretero
Un momento del vídeo de @san_tierno.
Santiago González, graduado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos y fundador de San Tierno, ha explicado si hay algún tipo de riesgo y qué significa cuando un filete de ternera pierde su característico color rojo y pasa a tener tonos tirando a marrones. 

El experto señala que "el color rojo de la carne se debe al hierro, que está dentro de un proteína del músculo que se llama mioglobina". "Cuando el hierro de esas proteína se oxida, cambia el color y se vuelve marrón", apunta.

La pregunta del millón: ¿esto significa que está malo? González lo deja claro: "No. Significa que el filete ha estado almacenado en condiciones que no son las óptimas como a una temperatura elevada, demasiado oxígeno o incluso luz solar".

Seguro, pero menos nutritivo 

Otra posibilidad, señala, es que el filete tenga más tiempo que otro de un color más rojo. "¿Significa que este filete es menos nutritivo? Sí. Porque el hierro de este filete es más asimilable por nuestro organismo que el hierro oxidado de este otro", avisa.

González explica que, por eso, "siempre se ha dicho que la carne roja es mejor tomarla con Vitamina C, porque la Vitamina C es antioxidante y evita que el hierro se oxide.

Otra cuestión importante es cómo evitar el problema del cambio de color de la carne. El experto dice que una medida fácil es "elegir las piezas más rojas en la carnicería y guardando siempre en el frigorífico la carne con papel film".

Mejor junto a una pieza de fruta

"Como consejo, siempre que comáis carne roja hacedlo acompañado de una pieza de fruta con vitamina C, un buen vino y una buena compañía", apunta.

El Grupo Miguel Vergara, especialistas en carne de vacuno, da varias ideas para guardar bien ese tipo de alimento:

Claves para guardar bien la carne

  • Pon la carne en un recipiente hermético.
  • Colócalo en la parte inferior del frigorífico.
  • Asegúrate de que se mantiene en la nevera a los grados adecuados: para conservar la carne bien en el frigorífico hay que guardarla a una temperatura de 4 °C aproximadamente.
  • En ningún caso debes dejar la carne fuera de la nevera, salvo que sea una hora antes para atemperarla antes de cocinar.
Soy subdirector en El HuffPost España.

 

Sobre qué temas escribo

Me centro en virales, cultura digital y tendencias sociales, con especial atención a cómo ciertos fenómenos aparentemente ligeros abren la puerta a debates más profundos. Por ejemplo, el reportaje con el que se dio a conocer Alfredo Corell: “La charla de un profesor de universidad que puso en pie a todo un auditorio”. En aquella época, Corell era un desconocido para el gran público, pero a partir de ese artículo, que tuvo cientos de miles de lectores, su popularidad fue creciendo hasta convertirse en uno de los científicos más respetados de España, con galardones como el I Premio CSIC-Fundación BBVA de Comunicación Científica.

 

Mi trayectoria

Nací en Valladolid, estudié Periodismo en la Universidad de esa misma ciudad y fui becario en 'El Día de Valladolid'. Luego dejé mi tierra para cursar el Máster de Periodismo de la Universidad Autónoma de Madrid y trabajé un año en 'El País' antes de entrar a formar parte en 2012 del equipo de 'El HuffPost España'. Aquí he sido redactor de hard news, responsable de fin de semana, jefe de la sección de virales y, ahora, subdirector. Entre medias, durante un año fui jefe de redes sociales y multidistribución de contenidos en 'Los40'.

 

Una de mis aficiones es escribir ficción y en abril publicaré mi primera novela, 'Agua Pasada' (Maeva Ediciones). He sido finalista en dos concursos literarios: el I Concurso de Microrrelatos 5’ y el Premio Internacional de Microtextos Garzón Céspedes.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

 

