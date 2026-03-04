'The New York Times' explica las últimas 24 horas de España y Trump diciendo todo esto de Sánchez

Pedro Sánchez se ha convertido en el hombre del momento en Europa y en el resto del mundo por su nuevo enfrentamiento con Donald Trump. El presidente de Estados Unidos ha vuelto a amenazar a España con bloqueos y aranceles ante la negativa del Gobierno a que los norteamericanos usen las bases de Rota y Morón para atacar a Irán.

The New York Times, uno de los periódicos más respetados del mundo, ha elaborado una crónica que resume las últimas 24 horas de la crisis entre España y Estados Unidos hablando con analistas que han opinado del papel de Sánchez en esta crisis.

Para las personas preguntadas por el citado medio "la atención del Sr. Trump, por intensa que fuera, tal vez no fue necesariamente mal recibida por el Sr. Sánchez". Una frase que hace referencia a que Sánchez podría estar usando esta crisis para ganar votos en la izquierda.

Un choque buscado

"Esto es exactamente lo que Sánchez quería", dice The New York Times en boca del columnista de El Confidencial Ramón González Férriz, que añade que Sánchez "lleva buscando una confrontación abierta con Donald Trump desde enero pasado" porque "sabe que Donald Trump es muy impopular en España".

"Los analistas afirmaron que Sánchez estaba aprovechando el conflicto con Trump para elevar su perfil internacional como el anti-Trump progresista de Europa", se lee en el texto.

Y enumeran todas las veces que Sánchez se enfrentó a Trump, por resumir:

El gasto de la OTAN del 5% del PIB, algo a lo que se ha negado España.

algo a lo que se ha negado España. La política migratoria , que en Estados Unidos es importante, sobre todo por la presencia del ICE.

, que en Estados Unidos es importante, sobre todo por la presencia del ICE. La guerra de Israel en la Franja de Gaza , donde Sánchez siempre ha estado del lado palestino. De hecho España no participa en Eurovisión por la presencia de Israel.

, donde Sánchez siempre ha estado del lado palestino. De hecho España no participa en Eurovisión por la presencia de Israel. El secuestro del presidente venezolano Nicolás Maduro que, según Sánchez, sentó un terrible precedente de violación del derecho internacional.

Finalmente, para el medio norteamericano: "Esta reputación le ha ayudado a presentar argumentos ante los votantes de izquierda que necesita movilizar para mantenerse en el poder".