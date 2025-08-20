El truco para ponerse la Nivea de lata azul y desinflamar el rostro con algo que todos tenemos en casa

Imagen de archivo de una mujer aplicándose una crema en la cara.

Hace unos días, el químico y divulgador Vladimir Sánchez (conocido como Breaking Vlad), despejó una duda frecuente sobre el uso de la Nivea de lata azul: ¿se puede usar en el rostro?

Lo cierto es que sí y, como puntualizó, sus ingredientes son seguros y crean una capa que retiene la humedad de la piel. En algunos casos concretos sí puede estar más desaconsejada, como en el de pieles con tendencia acneica.

En redes sociales algunas personas han compartido el truco que utilizan a la hora de aplicársela y que contribuye a desinflamar el rostro. Consiste en utilizar una cuchara sopera fría como utensilio de masaje.

La temperatura de la cuchara ayuda a mejorar la circulación de la piel, sin que resulte demasiado agresivo. Si se va extendiendo la crema masajeando con ésta desde el centro del rostro hacia el exterior, se contribuye a drenar y disminuir la posible hinchazón.

En abril , la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) puntuó a esta crema con 4 de 5 estrellas. En su análisis, destacó que no lleva conservantes "ni los necesita", pero sí subrayó que algunos ingredientes pueden tener "fragancias alergénicas".