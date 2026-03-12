Álvaro Carmona, doctor en Medicina Molecular: "Nos llevaremos las manos a la cabeza por cómo se recetan hoy las benzodiazepinas, igual que nos las llevamos ahora con los antibióticos de los noventa"

El doctor en medicina molecular, Álvaro Carmona, (también conocido como @sdesiensia, ha estado conversando en una entrevista con el diario local 'La voz de Galicia', donde ha hablado de la relación que guarda el arte con la salud, la enfermedad y la muerte, como recoge en su libro 'Lo seré sincero, no pinta bien'.

Según ha podido contar, la idea le vino al visitar varias exposiciones de arte y museos. "Allí donde iba encontraba pequeñas piezas de un puzle en diferentes museos y eso le dio un sentido a la conexión entre arte y medicina. Al final, me di cuenta de que podemos entender el arte y a los artistas como cronistas de la historia de la medicina, de aquellas sensibilidades que la humanidad ha tenido", señala.

Aunque, tal y como reconoce, parte del contenido del libro es especulativo, pues no estaba allí para conocer a los personajes que aparecen en las obras, "cuánto más conocido sea un personaje, más registro habrá sobre él, escrito y de imágenes".

"Por ejemplo en el caso de la infanta Margarita (...) tenemos un registro pictórico muy grande", lo que facilita poder comprobar la evolución del estado de su salud. "Sabemos que fue aumentando el volumen de la zona de la glándula tiroidea y podemos especular con un bocio tiroideo o con un hipertiroidismo por el aumento del volumen de los ojos", agrega, aunque como subraya "siempre hablamos en condicional, no deja de ser un juego de especulación".

Este tipo de afecciones y enfermedades suelen tener un impacto, directo o indirecto, en las obras de los artistas. Un ejemplo es el de Gregor Baci y su obra 'El triunfo de la muerte', la cual escribió tras ser herido por una lanzada que le "atravesó el cráneo" y en plena epidemia de la peste en Europa. "Esa percepción de la enfermedad es impactante", señala.

Otra de las cuestiones que señala que hat algunas prácticas que se consideran saludables y que, con el tiempo, se dejan de realizar. "Nos llevaremos las manos a la cabeza por cómo se recetan hoy las benzodiazepinas, igual que nos las llevamos ahora con los antibióticos de los noventa", relata el doctor en Medicina Molecular.