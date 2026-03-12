Deja su Tesla en el parking de Mercadona y graba con la cámara trasera algo impensable: "¿Denuncio?"

El creador de contenido Sezar Blue, nominado a Enfado del Año en los Premios ESLAND 2024, ha compartido lo que le ha ocurrido al dejar su coche aparcado en el parking de Mercadona.

El influencer, que tiene un Tesla, ha mostrado en sus redes —con 220.000 seguidores sólo en Instagram— lo que ha captado la cámara trasera de su coche mientras tenía el coche ahí aparcado.

Ha tenido la mala pata Sezar Blue de dejar el coche justo en una rampa de salida y de entrada al supermercado y ha tenido también la mala pata de que unos jóvenes se han montado en un carro de Mercadona y han chocado contra su coche.

Hay una pequeña esperanza en la humanidad puesto que este joven —que parece menor de edad— ha dejado su número de teléfono apuntado para que Sezar Blue pueda ponerse en contacto con él.

"Pues así está la vida… dejas el coche en el parking para que no le pase nada, llega un chaval jugando con el carro, se tira por la rampa y se estampa contra tu coche", ha empezado diciendo.

Para el creador de contenido —y es verdad que para mucha gente por lo que se puede ver en los comentarios— "el vídeo es muy gracioso" pero la situación posterior por todo lo que tiene que gastarse en reparaciones.

Entre los problemas a los que tiene hacer frente el creador de contenido está: paragolpes abollado, pintura marcada, llevar el coche a la otra punta de Madrid a peritar, taxis, seguros y denuncia.

Pero, por lo que parece, hay un hilo de esperanza: "El chico ha dejado una nota con su teléfono y le felicito, espero a calmarme y mañana le contacto pero… ¿tú que harías? Una semana o dos sin coche.. dejarlo pasar y dejar el paragolpes abollado y con la pintura mal. La verdad esas trastadas las hacía yo mil veces peor en mi época y ahora me toca sufrirlas".