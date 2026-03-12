Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Después de dar tanta guerra, a Trump ya "no le interesa" el Nobel de la Paz
Durante meses, hizo campaña por sí mismo y hasta "animó" a María Corina Machado a compartir el premio con él. En la Casa Blanca recibió la medalla otorgada a la opositora venezolana a modo de 'regalo'.

Miguel Fernández Molina
Momento en que la opositora María Corina Machado ofrece la medalla del Nobel de la Paz de 2025 al presidente de EEUU, Donald Trump; a pesar de las advertencias del comité de los premios.
Ya no lo quiere. Donald Trump ha reconocido en una entrevista que ya "no le interesa" ganar el Premio Nobel de la Paz, por el que tanta 'guerra' dio meses atrás.

Lo ha admitido en una entrevista al diario conservador The Washington Examiner, donde le preguntan si cree que su 'labor' contra el régimen de Teherán le podría ayudar a un futuro Nobel de la Paz. Tras admitir que "no lo sabe", llegaba su confesión, que "ya no le interesa" un premio que poco antes le obsesionó.

Durante meses, prácticamente desde que regresó al poder, el presidente de EEUU ha ido arrancando acuerdos de paz a cualquier precio, incluso en conflictos que nunca fueron guerras, para 'ganar puntos' en su carrera hacia el Nobel. 

"Nadie ha hecho más por la paz que este gobierno", aducía, contrastando su labor con las de otros políticos que "lo han ganado por mucho menos". No lo decía, pero era obvio que se refería (y aún lo sigue haciendo) a Barack Obama.

Su urgencia por lograr el alto el fuego en Gaza, con posterior celebración a mayor gloria suya en Sharm El-Sheikh (Egipto) apenas semanas antes de la concesión del galardón, disparó las posibilidades, pero el batacazo fue mayúsculo cuando la elegida fue la opositora y activista venezolana María Corina Machado.

Trump no negó su indignación y desde entonces ha ido dejando perlas como que la paz ya no le preocupaba tanto, pero a la vez insistía en reclamar su 'parte' del Nobel de la Paz. Esta insistencia se hizo evidente en su recepción privada en la Casa Blanca a María Corina Machado, a la que públicamente había "animado" —eufemismo de 'forzado'— a compartir el Nobel de la Paz, gesto respondido por la política venezolana regalándole la medalla conmemorativa durante su reunión

MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactor de actualidad y última hora en El HuffPost, donde coordino el turno de tarde, con todo lo que ocurre en España y el mundo... que no es poco.

 

Sobre qué temas escribo

Escribir de última hora y actualidad ocupa prácticamente todos los campos, pero de forma habitual llevo a cabo mi trabajo sobre cuestiones de Internacional, Política y Deportes, intentando siempre dar ese 'toque Huff' tan nuestro a la hora de elegir y desarrollar los contenidos.



En los años que llevo en El HuffPost han sido muchos los temas tratados y las coberturas a fondo de grandes eventos. Desde las guerras en Ucrania y Gaza, pasando por un sinfín de elecciones (y las que quedan), hasta un foco más deportivo sobre los Mundiales y Eurocopas de fútbol masculino y femenino o los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio y París.



Creo que no siempre basta con simplemente contar lo que ocurre. Por eso, cuando las circunstancias lo permiten, busco enlazar la información con un enfoque más personal, más propio, tanto en las grandes historias como en otras no tan conocidas, pero merecedoras de reconocimiento.

 

Mi trayectoria

Nací en un precioso pueblo de Jaén llamado Sabiote. En cuanto a mi carrera profesional, soy licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid. Inicié mi camino periodístico en el portal Mundotoro.com, de donde di el salto tras ocho años y algunos proyectos paralelos a El HuffPost, la que es mi casa desde 2019.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

