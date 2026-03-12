Después de dar tanta guerra, a Trump ya "no le interesa" el Nobel de la Paz

Momento en que la opositora María Corina Machado ofrece la medalla del Nobel de la Paz de 2025 al presidente de EEUU, Donald Trump; a pesar de las advertencias del comité de los premios.

Ya no lo quiere. Donald Trump ha reconocido en una entrevista que ya "no le interesa" ganar el Premio Nobel de la Paz, por el que tanta 'guerra' dio meses atrás.

Lo ha admitido en una entrevista al diario conservador The Washington Examiner, donde le preguntan si cree que su 'labor' contra el régimen de Teherán le podría ayudar a un futuro Nobel de la Paz. Tras admitir que "no lo sabe", llegaba su confesión, que "ya no le interesa" un premio que poco antes le obsesionó.

Durante meses, prácticamente desde que regresó al poder, el presidente de EEUU ha ido arrancando acuerdos de paz a cualquier precio, incluso en conflictos que nunca fueron guerras, para 'ganar puntos' en su carrera hacia el Nobel.

"Nadie ha hecho más por la paz que este gobierno", aducía, contrastando su labor con las de otros políticos que "lo han ganado por mucho menos". No lo decía, pero era obvio que se refería (y aún lo sigue haciendo) a Barack Obama.

Su urgencia por lograr el alto el fuego en Gaza, con posterior celebración a mayor gloria suya en Sharm El-Sheikh (Egipto) apenas semanas antes de la concesión del galardón, disparó las posibilidades, pero el batacazo fue mayúsculo cuando la elegida fue la opositora y activista venezolana María Corina Machado.

Trump no negó su indignación y desde entonces ha ido dejando perlas como que la paz ya no le preocupaba tanto, pero a la vez insistía en reclamar su 'parte' del Nobel de la Paz. Esta insistencia se hizo evidente en su recepción privada en la Casa Blanca a María Corina Machado, a la que públicamente había "animado" —eufemismo de 'forzado'— a compartir el Nobel de la Paz, gesto respondido por la política venezolana regalándole la medalla conmemorativa durante su reunión.