Gema Gómez, experta en moda sostenible, sobre por qué compramos compulsivamente por la noche: "Estamos cansados, sobreestimulados, la parte prefrontal del cerebro está apagada"

¿Por qué compramos algo que no usamos? ¿Qué nos pasa por la cabeza en ese preciso momento de impulsividad? La experta en moda sostenible Gema Gómez, quien acaba de publicar 'Shopping detox' ha respondido a esta cuestión, así como a otras bastante interesantes, en una entrevista en la Cadena Ser.

"Con el e-commerce podemos comprar a cualquier hora del día y muchas veces los picos de compra se producen por la noche porque estamos cansados, estamos sobreestimulados, no tenemos mensajes, no tenemos barreras... La parte prefrontal de nuestro cerebro, que es el que pone justamente esa racionalización, ya está apagada, está en off", explica la experta.

Es a partir de ese momento cuando el consumidor empieza a disociar y a intentar imitar el estilo de vida de influencers. "Al nosotros sentir eso lo fácil y lo barato es decir sí a cualquier cosa que se nos pase por delante. Y apenas hay barreras. Entonces compramos, llenamos el carrito y a partir de ese momento se dispara la dopamina, pero luego cuando nos llega el paquete ni si quiera eso nos interesaba, lo que nos interesaba era lo que sentíamos", agrega.

Para la ciencia este patrón tiene un nombre: la adaptación hedónica (o rueda hedónica). Es decir, comprar por placer, perderlo y volver a recuperar ese vacío con otra compra. Esta situación se repite en bucle, al igual que ocurre con otras adicciones.

Cómo evitar comprar de forma impulsiva

Existen algunas recomendaciones para evitar comprar de forma impulsiva cosas que realmente no necesitamos o no queremos. Algunos ejemplos son:

Llevar siempre un diario a mano para apuntar los gastos.

Pagar solo si hay efectivo.

Hacer una lista de la compra con lo estrictamente necesario.

Intentar aguantar una hora antes de realizar una compra.

Mantenerse ocupado con otras actividades.

Señales de que puedes tener una adicción a las compras



Algunas señales que pueden alertarnos de que compramos de forma compulsiva son:

No poder evitar dejar de comprar.

Pensar todo el rato en comprar.

Perder el interés en otras actividades.

Sentir ansiedad y estrés si no se realiza la compra.

No hacer devoluciones, sino quedarse con todo lo que se compra.

Cabe destacar que las compras obsesivas pueden derivar en algunos trastornos, como un trastorno obsesivo compulsivo, una adicción conductual o un trastorno del control de los impulsos.