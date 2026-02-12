Krupa Koestline, química cosmética, explica por qué hay que lavarse la cabeza dos veces siempre en la ducha: "El segundo lavado accede directamente al cuero cabelludo y a la fibra capilar"

La búsqueda del champú o o el acondicionador perfectos para tener el pelo lo más sano, brillante y fuerte puede ser una odisea para algunas personas. Sin embargo, el secreto no está siempre en el tipo de producto, sino en cómo se utiliza y, con la mayoría de champús, un lavado no es suficiente.

Así lo explica la química especializada en cosmética Krupa Koestline, que ha destacado en un reportaje con The New York Times que en la inmensa mayoría de los casos hay que hacer dos lavados con el champú para que el pelo quede limpio del todo.

Concretamente, la química destaca que las personas que tienen el cabello graso notarán la diferencia. "El primer lavado atraviesa el sebo", explica Koestline, que señala que los agentes limpiados del champú se adhieren a él para retirarlo. "Una vez que está fuera, el segundo lavado puede acceder directamente al cuero cabelludo y la fibra capilar", destaca la experta.

Mantener el cuero cabelludo limpio es importante tanto para la salud capilar como para que la melena se vea bonita. Además, un cuero cabelludo sucio o con restos de producto puede desembocar con irritaciones, picor e inflamación.

"El cuero cabelludo es la 'base' sobre la que se asienta la fibra capilar o tallo piloso: un cuero cabelludo equilibrado proporciona un entorno óptimo para que el cabello nazca, crezca y tenga mejor aspecto, y evita síntomas que empeoran la estética como el picor, la caspa visible o exceso de grasa pegada", explicó Pablo Fernández-Crehuet, dermatólogo del GEDET y de Crehuet dermatólogos, en un reportaje con El HuffPost.

De hecho, como recordó la dermatóloga Alba Gómez en ese mismo artículo, debería elegirse un champú determinado en función del tipo de cuero cabelludo que tenemos y no tanto de la melena.

"El champú tiene como principal acción limpiar la piel del cuero cabelludo, y para eso vamos a utilizarlo, sobre todo en la piel. A nivel de la melena, la acción limpiadora no es tan relevante y nos centraremos en productos restauradores de la estructura de la fibra capilar", destacó la dermatóloga.