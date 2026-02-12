Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Una investigación apunta que Rusia probablemente se inventa una contraofensiva de Ucrania en esta zona para justificar sus informes falsos
Las fuerzas rusas han exagerado sus avances en la región y ahora tratan de encubrir esas mentiras.

Rafael Gómez
Un militar ruso con un parche con la bandera rusa
El Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW) ha informado de que es probable que Rusia se esté inventando afirmaciones acerca de una "contraofensiva" ucraniana en las proximidades de las fronteras regionales de Dnipropetrovsk-Zaporiyia.

El objetivo de ese extraño movimiento sería justificar informes falsos anteriores emitidos por las propias fuerzas rusas en relación a avances y conquistas territoriales en la mencionada zona ucraniana. Y es que tal y como dice el refrán, las mentiras tienen las patas muy cortas.

Según una investigación publicada por el ISW esta semana, fue un bloguero militar ruso el primero que comenzó a difundir que las fuerzas ucranianas estaban llevando a cabo una "contraofensiva".

Según ese bloguero ruso, los combatientes del país presidido por Volodímir Zelenski estaban aprovechándose tanto del tiempo brumoso como del reciente bloqueo de las terminales Starlink de las fuerzas rusas para recuperar territorio.

Igualmente, otro bloguero militar ruso aseguró que, en el este de la región de Zaporiyia, los soldados ucranianos estaban realizando una "contraofensiva local". El bloguero destacó que se trataba de la primera contraofensiva de esa clase en la zona desde hace bastante tiempo.

Ucrania desmiente la contraofensiva

Las Fuerzas de Defensa del Sur de Ucrania han desmentido que se esté desarrollando ninguna contraofensiva en la región de Zaporiyia. De hecho, han precisado que las fuerzas rusas intentaron adjudicarse (falsamente) la toma del pueblo de Ternuvate, pero en realidad el frente se encuentra a unos 10 o 15 kilómetros de allí.

El coronel Vladyslav Voloshyn, portavoz de las Fuerzas de Defensa del Sur de Ucrania, ha añadido al respecto que sus tropas están ejecutando operaciones de reconocimiento y búsqueda dirigidas contra los grupos rusos de infiltración y sabotaje, unos movimientos que nada tienen que ver con esa contraofensiva que se intenta vender desde Rusia.

En ese sentido, en la investigación del ISW se recoge que el coronel ucraniano, tras detectar que las fuerzas rusas han exagerado de forma desmesurada sus informes de avances en la zona, ha llegado a la conclusión de que los propios rusos están tratando de encubrir esas mentiras escudándose en que una contraofensiva ucraniana les ha hecho perder territorio (un territorio que en realidad nunca han conquistado).

Rafael Gómez
