La UE pone en marcha la lista de concesiones que Rusia tiene que hacer para garantizar la paz real en Ucrania

La Unión Europea no confía en que el presidente de EEUU, Donald Trump, pueda poner fin a la guerra de Ucrania. Por ello, la alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, ha anunciado que desde Bruselas están trabajando en "un plan de paz sostenible".

Kallas ha expresado que la UE está "muy agradecida" a los esfuerzos diplomáticos que está llevando a cabo el país norteamericano, pero ha subrayado que "para lograr una paz sostenible, todos los que se sientan a la mesa, incluidos los rusos y los estadounidenses, deben comprender que es necesario que los europeos estén de acuerdo".

La jefa de la diplomacia europea ha resaltado que la UE, al igual que EEUU, también tiene condiciones para acabar con la guerra de Ucrania. En ese sentido, Kaja Kallas ha expresado que esas exigencias "no debemos imponerlas a los ucranianos, que ya han sufrido mucha presión, sino a los rusos".

En esa lista de concesiones, la alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores ha mencionado que podrían incluirse la obligación de que Rusia devuelva a los miles de niños secuestrados en Ucrania y la limitación del tamaño del ejército ruso cuando finalice el conflicto armado.

Al respecto, Kaja Kallas ha dejado claro que "el ejército ucraniano no es el problema. Es el ejército ruso. Es el gasto militar ruso. Si gastan tanto en el ejército, tendrán que volver a utilizarlo".

Aviso a EEUU: presionar a la parte más débil puede dar lugar a una falsa paz

En relación a las negociaciones de paz a tres bandas entre EEUU, Ucrania y Rusia, la jefa de la diplomacia europea ha destacado que no es una buena idea que Trump presione a Ucrania, que es la parte más débil y, además, depende de EEUU en términos militares para poder seguir defendiéndose de las tropas rusas. Según Kallas, esa estrategia podría dar lugar a una rápida pero falsa paz.

"Presionar a la parte más débil siempre puede dar resultados más rápidos, pero solo es una declaración de que tenemos paz. No es una paz sostenible. No va a ser una garantía para Ucrania ni para nadie más de que Rusia no va a volver a atacar", ha avisado la alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores.