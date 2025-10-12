Letizia impecable de verde en una de sus grandes citas oficiales que ha vuelto a reunir a la princesa Leonor y la infanta Sofía

La reina Letizia en la tribuna del desfiles por el 12 de octubre.

Este domingo 12 de octubre los reyes han vuelto a presidir el tradicional desfile de las fuerzas armadas que ha discurrido entre la glorieta del Emperador Carlos V, el paseo del Prado, la plaza de Cibeles, el paseo de Recoletos y la plaza de Colón de Madrid.

A las 11 de la mañana, como dictaba el programa, los reyes han llegado para ocupar su lugar en la tribuna de honor situada en la plaza de Cánovas del Castillo. Lo han hecho acompañados de sus hijas que, como dictan las normas de seguridad de la familia real, viajaban en otro Rolls Royce que llegaba detrás.

Uno de los grandes asuntos de este evento sigue siendo la elección estilística de la reina que en años sucesivos ha servido para mostrar el estilo y el gusto de Letizia hasta convertirla en una de las royal mejor vestidas.

Y este año lo ha vuelto a hacer con una apuesta sencilla que ha recordado a la princesa de Gales, en parte por que es uno de los colores imprescindibles en el armario de Kate Middleton: un vestido de tweed verde bosque de falda evasé y cintura marcada con cinturón negro. Zapatos de medio tacón y bolso negro de Carolina Herrera completaban el estilismo.

La reina Letizia ha sacado del joyero los pendientes largos de esmeraldas que le regaló la firma Tous. GTRES

Llamaban especialmente la atención sus pendientes, largos de esmeraldas de Tous, que estrenó en la entrega de los premios Retina Eco 2023 y que fueron un regalo de la firma de joyería catalana.

Como siempre, Letizia ha estado muy atenta a todo, pendiente en todo momento de lo que sucedía frente a ella y comentando con sus hijas y su marido cualquier anédocta.