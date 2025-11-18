Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Letizia, la reina del brillo con un 'look' con el que ha roto una tendencia en el Premio de Periodismo Francisco Cerecedo, el acto que 'contraprogramó' a la reina Sofía
Doña Letizia apareció radiante junto a Felipe VI en la ceremonia en la que se galardonó al periodista Fran Sevilla.

Guillermo Álvarez Corrales
Guillermo Álvarez Corrales
La reina Letizia en el Premio de Periodismo Francisco Cerecedo 2025
La reina Letizia en el Premio de Periodismo Francisco Cerecedo 2025 en Madrid.GTRES

Desde el relevo en la jefatura del Estado en 2014 el grueso de la agenda oficial ha recaído en los reyes Felipe y Letizia. La princesa Leonor y la infanta Sofía van teniendo cada vez más peso, pero son todavía muy jóvenes y por tanto su participación es testimonial. Por su parte, las infantas Elena y Cristina salieron de la casa real, aunque la duquesa de Lugo vuelve a la agenda una vez año, mientras que Juan Carlos I ni está, ni se le espera.

En el caso de la reina Sofía su participación oficial fue decreciendo con el paso de los años, pero siempre está ahí cuando el rey necesita su presencia. Además, año tras año preside una serie de actos como los relacionados con el Queen Sofia Spanish Institute de Nueva York o el Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana.

La reina Sofía a su llegada a la entrega del Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana en el Palacio Real
  La reina Sofía a su llegada a la entrega del Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana 2025 en el Palacio Real.GTRES

Lo habitual es que los miembros de la familia real no se pisen si cuentan con actos por separado para dar así la máxima relevancia y que tenga toda la cobertura posible. Sin embargo, hay ocasiones en las que es inevitable que ocurra por cuestiones de agenda y organización, aunque resulte extraño.

Así, la tarde del martes 18 de noviembre de 2025 fue ajetreada para la familia real. A las 19:00 horas el Palacio Real de Madrid acogió la entrega de la XXXIV edición del Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana, que fue a parar a Luis Alberto de Cuenca.

La reina Sofía entrega el Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana a Luis Alberto de Cuenca
  La reina Sofía entrega el Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana al poeta Luis Alberto de Cuenca en el Palacio Real.GTRES

Este galardón que convocan conjuntamente Patrimonio Nacional y la Universidad de Salamanca desde 1992 es entregado por doña Sofía en una ceremonia que siempre tiene lugar en el último trimestre del año. Es un honor de enorme prestigio, de hecho está considerado como el más relevante de la poesía iberoamericana. El ganador recibe 42.100 euros, la publicación de un poemario antológico, la organización de jornadas académicas y un estudio sobre la obra del autor o autora premiado.

La reina Letizia, todo en burdeos

Media hora después y a unos dos kilómetros al este del Palacio Real se celebró otro gran acto del día para la familia real, el segundo de la jornada para Felipe VI, que había recibido en La Zarzuela al Presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy con motivo de su visita oficial a España. Se trató de la ceremonia de entrega de la cuadragésimo segunda edición del Premio de Periodismo Francisco Cerecedo, que tuvo lugar en el Hotel Ritz de Madrid y que galardonó a Fran Sevilla, periodista de Radio Nacional de España.

Los reyes Felipe y Letizia con periodistas y el ministro del Interior en la entrega del Premio de Periodismo Francisco Cerecedo 2025
  Los reyes Felipe y Letizia con periodistas y el ministro del Interior en la entrega del Premio de Periodismo Francisco Cerecedo 2025.GTRES

Este premio es otorgado por la Asociación de Periodistas Europeos, de la que el rey es Presidente de Honor, y por tanto Felipe VI se encarga de entregarlo año tras año siempre acompañado de la reina Letizia. Al estar entre periodistas, sus antiguos compañeros de profesión, doña Letizia suele estar encantada y disfruta enormemente de la velada, que incluye una cena. Además, edición tras edición sorprende con el look elegido, que ha ido desde vestidazos hasta un elegante esmoquin con el que deslumbró en 2024.

Casualidad o no, la reina suele apostar por el blanco o el negro para estos galardones. Sin embargo, en la edición de 2025 rompió con la tendencia y escogió una vestimenta con un color distinto. Se vistió de arriba abajo en burdeos, llevando de este tono el jersey, la falda de lentejuelas, que fue la que le dio el brillo, los zapatos y hasta el bolso. Un total look perfecto con el que arriesgó y ganó.

La reina Letiza con un total look burdeos con jersey de Falconeri y falda de lentejuelas de Massimo Dutti en los Premios de Periodismo Francisco Cerecedo
  La reina Letiza con un total look burdeos con jersey de Falconeri y falda de lentejuelas de Massimo Dutti en el Premio de Periodismo Francisco Cerecedo 2025.GTRES

El jersey es de Falconeri, cuesta menos de 200 euros y a la reina Letizia parece gustarle porque no es la primera vez que se lo pone. Este modelo de cashmere ya fue elegido para la Pascua Militar de 2025. Casi un año después y cuando el frío parece haber llegado para quedarse durante los próximos meses, la reina decidió que era un buen momento para ponérselo otra vez. 

Además, con el toque de la falda con lentejuelas fue como si estrenara el atuendo completo. Por otro lado, la reina sorprendió con un segundo detalle, esta vez con las joyasun collar dorado en cadena que no es nada habitual para doña Letizia, dando un toque original a su estilo para una noche en la que el periodismo se vistió de gala.

Soy redactor de LIFE en El HuffPost España, esa sección siempre necesaria en la que mostramos otro lado de la vida más amable y los temas que quizás no lo son tanto, pero que deben estar en la agenda.

 

Sobre qué temas escribo

Me encargo de contarte todo sobre los royals, un mundo apasionante en el que hay mucho que explicar, descubrir y analizar. También sobre celebrities, viajes, gastronomía y temas de sociedad. No puedo olvidar mi pasión por la cultura en general y por los libros en particular. Por eso realizo de forma habitual entrevistas a autores, algunos de ellos muy conocidos y mediáticos y otros que no lo son tanto pero que también tienen mucho que contar y que ofrecer. Por supuesto no olvido las redes sociales. Siempre estoy pendiente sobre todo de los stories de Instagram para acercar el contenido del Huff. Y de vez en cuando me pongo delante de la cámara para hablar sobre qué está pasando en el mundo royal, porque ahí siempre ocurre algo que merece la pena contar.

 

Mi trayectoria

Nací en León, me crie en Oviedo y me trasladé a Madrid para estudiar periodismo. Desde niño tuve claro que lo mío era contar historias, que mi vocación y mi pasión era y es el periodismo. Formé parte del periódico de mi colegio, y a los 12 años escribí un pequeño libro que nunca ha visto la luz, así como otras historias detectivescas y cómicas, y tuve claro que nada me gustaba más que formar parte algún día de una redacción, así que cursé periodismo en la Universidad Carlos III de Madrid. En segundo de carrera debuté en el mundo profesional con unas prácticas en las que aprendí cómo funcionan los medios locales y una radio. Continué en ABC.es, Cuatro y CNN+, Europa Press y después llegó NOXVO, donde me contrataron para llevar desde su nacimiento un medio digital lifestyle llamado Bekia.

 

Durante mis 14 años en Bekia, me encargué de coordinar la web, escribir sobre realeza, hacer entrevistas a personas relevantes tanto nacionales como internacionales, algunas de ellas realizadas en Cuba, París, Berlín o Venecia, redactar temas de viajes y gastronomía y ponerme delante de la cámara no solo para las citadas entrevistas, sino para grabar vídeos sobre realeza en el programa Royals, con el que cosechamos un gran éxito en Youtube. Esa etapa finalizó en agosto de 2025, cuando me incorporé con muchas ganas e ilusión a la sección de LIFE del Huff Post, donde no solo he podido seguir realizando labores similares, sino que me ha permitido conocer otros ámbitos y crecer profesionalmente. Por cierto, coescribí una obra de teatro y no pierdo la esperanza de ponerme de una vez con la novela a la que tantas vueltas sigo dando.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 