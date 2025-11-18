Letizia, la reina del brillo con un 'look' con el que ha roto una tendencia en el Premio de Periodismo Francisco Cerecedo, el acto que 'contraprogramó' a la reina Sofía

Desde el relevo en la jefatura del Estado en 2014 el grueso de la agenda oficial ha recaído en los reyes Felipe y Letizia. La princesa Leonor y la infanta Sofía van teniendo cada vez más peso, pero son todavía muy jóvenes y por tanto su participación es testimonial. Por su parte, las infantas Elena y Cristina salieron de la casa real, aunque la duquesa de Lugo vuelve a la agenda una vez año, mientras que Juan Carlos I ni está, ni se le espera.

En el caso de la reina Sofía su participación oficial fue decreciendo con el paso de los años, pero siempre está ahí cuando el rey necesita su presencia. Además, año tras año preside una serie de actos como los relacionados con el Queen Sofia Spanish Institute de Nueva York o el Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana.

La reina Sofía a su llegada a la entrega del Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana 2025 en el Palacio Real. GTRES

Lo habitual es que los miembros de la familia real no se pisen si cuentan con actos por separado para dar así la máxima relevancia y que tenga toda la cobertura posible. Sin embargo, hay ocasiones en las que es inevitable que ocurra por cuestiones de agenda y organización, aunque resulte extraño.

Así, la tarde del martes 18 de noviembre de 2025 fue ajetreada para la familia real. A las 19:00 horas el Palacio Real de Madrid acogió la entrega de la XXXIV edición del Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana, que fue a parar a Luis Alberto de Cuenca.

La reina Sofía entrega el Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana al poeta Luis Alberto de Cuenca en el Palacio Real. GTRES

Este galardón que convocan conjuntamente Patrimonio Nacional y la Universidad de Salamanca desde 1992 es entregado por doña Sofía en una ceremonia que siempre tiene lugar en el último trimestre del año. Es un honor de enorme prestigio, de hecho está considerado como el más relevante de la poesía iberoamericana. El ganador recibe 42.100 euros, la publicación de un poemario antológico, la organización de jornadas académicas y un estudio sobre la obra del autor o autora premiado.

La reina Letizia, todo en burdeos

Media hora después y a unos dos kilómetros al este del Palacio Real se celebró otro gran acto del día para la familia real, el segundo de la jornada para Felipe VI, que había recibido en La Zarzuela al Presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy con motivo de su visita oficial a España. Se trató de la ceremonia de entrega de la cuadragésimo segunda edición del Premio de Periodismo Francisco Cerecedo, que tuvo lugar en el Hotel Ritz de Madrid y que galardonó a Fran Sevilla, periodista de Radio Nacional de España.

Los reyes Felipe y Letizia con periodistas y el ministro del Interior en la entrega del Premio de Periodismo Francisco Cerecedo 2025. GTRES

Este premio es otorgado por la Asociación de Periodistas Europeos, de la que el rey es Presidente de Honor, y por tanto Felipe VI se encarga de entregarlo año tras año siempre acompañado de la reina Letizia. Al estar entre periodistas, sus antiguos compañeros de profesión, doña Letizia suele estar encantada y disfruta enormemente de la velada, que incluye una cena. Además, edición tras edición sorprende con el look elegido, que ha ido desde vestidazos hasta un elegante esmoquin con el que deslumbró en 2024.

Casualidad o no, la reina suele apostar por el blanco o el negro para estos galardones. Sin embargo, en la edición de 2025 rompió con la tendencia y escogió una vestimenta con un color distinto. Se vistió de arriba abajo en burdeos, llevando de este tono el jersey, la falda de lentejuelas, que fue la que le dio el brillo, los zapatos y hasta el bolso. Un total look perfecto con el que arriesgó y ganó.

La reina Letiza con un total look burdeos con jersey de Falconeri y falda de lentejuelas de Massimo Dutti en el Premio de Periodismo Francisco Cerecedo 2025. GTRES

El jersey es de Falconeri, cuesta menos de 200 euros y a la reina Letizia parece gustarle porque no es la primera vez que se lo pone. Este modelo de cashmere ya fue elegido para la Pascua Militar de 2025. Casi un año después y cuando el frío parece haber llegado para quedarse durante los próximos meses, la reina decidió que era un buen momento para ponérselo otra vez.

Además, con el toque de la falda con lentejuelas fue como si estrenara el atuendo completo. Por otro lado, la reina sorprendió con un segundo detalle, esta vez con las joyas, un collar dorado en cadena que no es nada habitual para doña Letizia, dando un toque original a su estilo para una noche en la que el periodismo se vistió de gala.