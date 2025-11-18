El detalle que la princesa Leonor tuvo con la infanta Sofía: un regalo a buen precio que sorprendió a todo el mundo

Mientras Amalia de Holanda es una fanática de las joyas y adora adornar su cabeza con tiaras pese a su juventud, en la familia real española no parece haber demasiado gusto por las joyas, al menos por las ostentosas. La reina Victoria Eugenia sí lo era, pero desde luego la reina Letizia prefiere piezas más discretas y solo elige las grandes para las cenas de gala y otras ocasiones de alto nivel.

En cuanto a sus hijas, también apuestan por joyas más discretas, si bien es cierto que todavía no han tenido la ocasión de debutar con tiaras al no haber estado todavía presentes en una cena de gala en el Palacio Real.

La princesa Leonor y la infanta Sofía, muy cómplices en los Premios Princesa de Asturias 2025 en el Teatro Campoamos de Oviedo. GTRES

Eso sí, entre la princesa Leonor y la infanta Sofía hay diferencias en cuanto a su gusto por las joyas. La heredera sí luce pendientes y no es extraño verle con otro tipo de abalorios. Sin embargo, su hermana ni siquiera se ha agujereado las orejas. Sus padres prefirieron que fuera ella misma la que tomara la decisión, y ella ha decidido alcanzar la edad adulta sin ponerse pendientes. Para cambiar de opinión siempre hay tiempo.

La infanta Sofía ya lleva joyas

De este modo, parece dejar claro que no tiene mucho interés en las joyas. Hasta que las cosas empezaron a cambiar poco a poco. Empezó con el anillo de Karen Hallam que no se quitaba del dedo su madre, pero que ha terminado prestando a su hija menor.

La reina Letizia, la infanta Sofía con un mono negro y un brazalete y la princesa Leonor con una chaqueta brillante en el concierto de los Premios Princesa de Asturias 2025. GTRES

Pero lo que fue verdaderamente una sorpresa fue cuando apareció en Oviedo en el Concierto de los Premios Princesa de Asturias en octubre de 2025 con un brazalete dorado que no le habíamos visto antes, a lo que sumó el citado anillo. Tanto le gustó que al día siguiente se volvió a colocar el brazalete en la gala de entrega en el Teatro Campoamor de Oviedo.

Parece que tenemos nueva joya favorita de una mujer poco amante de ellas. Pero, ¿de dónde ha salido? Como señala Vanitatis, el brazalete fue un regalo que la princesa Leonor le trajo de nada más y nada menos que de Brasil.

Sucedió durante la escala que la heredera realizó en Salvador de Bahía durante su crucero de instrucción a bordo del Juan Sebastián de Elcano en febrero de 2025. La princesa de Asturias aprovechó para disfrutar de espectáculos carnavalescos en la ciudad y de paso para comprar un regalo a su querida hermana en una tienda multimarca de allí.

Este brazalete es obra de una firma brasileña llamada Dani Farah Artgioielli Milano y como se puede ver en sus redes sociales tiene un precio de 310 reales brasileños, lo que vienen a ser unos 50 euros. La joya, del modelo Mitchella, está hecha en acero bañado en oro y no se puede ver en la web porque está agotada, así que si alguien está interesado o interesada en el brazalete, le toca esperar.

La reina Letizia y la infanta Sofía con un brazalete en el concierto de los Premios Princesa de Asturias 2025 en Oviedo. GTRES

Fue sin duda un bonito gesto de una hermana hacia otra. Al estar de escala en Brasil y ver esa joya le pareció un buen regalo para la infanta Sofía, a la que está muy unida y con la que quería tener un detalle. Pese al poco interés de la hija pequeña del rey por las joyas, está claro que le gustó el brazalete y no dudó en ponérselo en público en cuanto tuvo ocasión para agradecer el gesto. De todos modos, viendo que se colocó también el anillo de la reina Letizia, a lo mejor no es que no rechace las joyas, sino que tenía que encontrar con las que realmente se siente cómoda. Por otro lado, son habituales los préstamos entre ellas, así que quizá en algún momento veamos a Leonor o incluso a la reina con el brazalete.