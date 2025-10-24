La princesa Leonor vuelve a hacer con la infanta Sofía en los Premios Princesa de Asturias lo que ya vimos el 12 de octubre

La princesa Leonor y la infanta Sofía son muy distintas en diversos aspectos, pero es evidente que están muy unidas y que forman un buen tándem. Este es uno de los grandes éxitos de sus padres, los reyes Felipe y Letizia, que educaron a sus hijas de la misma manera pese a saber que sus destinos son distintos y que fomentaron las buenas relaciones entre Leonor y Sofía.

Así, han llegado a la edad adulta con una complicidad que es muy positiva para su vida personal y que contrasta con lo desestructurada que está la familia de Borbón y Grecia, y también lo es para la Corona. Leonor va a ser la reina, pero necesita a su lado a una hermana que le ayude. Ambas se apoyan en público y en privado, aunque parece que la princesa de Asturias, que es mayor y está ya más puesta en estos menesteres, es la que guía a la infanta Sofía.

Los reyes Felipe y Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía, muy sonrientes en los Premios Princesa de Asturias 2025 en el Teatro Campoamor de Oviedo. GTRES

Esto fue lo que sucedió en la Fiesta Nacional de 2025, una celebración en la que se produjo el debut de la infanta Sofía en la tradicional recepción en el Palacio Real que tiene lugar tras el desfile militar.

Allí, en uno de los recesos que se toma la familia real para descansar, no olvidemos que saludan a más de 1000 personas en un breve espacio de tiempo, la infanta Sofía parecía perdida, así que Leonor le indicó que se colocara al otro lado y ya marcharon juntas del Salón del Trono. Antes de cruzar la puerta, la princesa de Asturias colocó su mano sobre la espalda de su hermana, un gesto muy cariñosa que dejó claro lo estrecho que es su vínculo.

Leonor ejerció de hermana mayor con Sofía

Menos de dos semanas más tarde volvimos a contemplar a las hermanas juntas. Primero en el Concierto de los Premios Princesa de Asturias y al día siguiente en las habituales audiencias en el Hotel Reconquista de Oviedo y posteriormente en la gala de entrega. De camino al Campoamor vimos a Leonor y Sofía muy pendientes de la reina Sofía, sobre todo a la princesa de Asturias, y ya dentro del teatro en el que tiene lugar la ceremonia, se produjo otro momento de hermanas que nos recordó al del 12 de octubre.

La heredera estuvo muy protectora con Sofía y le colocó el pelo en un gesto cariñoso. Después tuvo otro cuando le tocó la espalda, aunque aquí lo que quería decirle era que estaba mal colocada. Se anunciaba la entrada de la familia real al patio de butacas del emblemático teatro ovetense y Sofía estaba donde no debía. Con el gesto de Leonor, se situó detrás de su madre, que es donde le tocaba estar. Una vez más, la mayor fue la guía de la pequeña.

Seguidamente se les vio cómplices, sonrientes y de la mano. En el discurso de la heredera, que hizo reír a los reyes al mencionar que ellos eran un boomer y una generación X, hubo una mención a la infanta Sofía: "Las hermanas cómplices son nuestras grandes aliadas y nuestras compañeras de viaje". Leonor miró a Sofía y sus padres también se giraron para ver cómo recibía el piropo. Por supuesto se quedó encantada porque sabe que es verdad.