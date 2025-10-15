No solo ropa y accesorios: este otoño las máscaras de pestañas también se tiñen de marrón

El marrón es el color del otoño. Es el protagonista tanto en la ropa —las chaquetas de ante en estos tonos son la prenda de la temporada—, como en los accesorios, pero también en el maquillaje.

Los tonos caramelo y la tendencia toasty make up se han posicionado como la mejor opción para lograr un efecto buena cara en los próximos meses y una de las claves para conseguir ese look es optar por una máscara de pestañas suave y ligera. En este sentido, el marrón puede invadir también este otoño la máscara de pestañas, apartando a la clásica negra.

En los últimos años ya son muchas mujeres las que prefieren reservar el color negro para la noche o para maquillajes en los que marcar la mirada, apostando por los tonos marrones e incluso otros más arriesgados como el burdeos.

"La máscara de pestañas marrón crea una mirada más suave y natural. En ocasiones, el negro puede parecer demasiado intenso, especialmente con luz natural o en pieles claras y, por el contrario, el marrón añade definición manteniendo un efecto suave y discreto", explican desde UKLASH, la firma con el sérum de pestañas más exitoso del mercado.

Tubing Mascara de UKLASH UKLASH

Desde la firma recuerdan que el marrón queda bien en todo tipo de ojos. En el caso de los ojos oscuros, los suaviza haciendo que las pestañas parezcan más largas, mientras que en los ojos azules este color de máscara de pestañas consigue que "brillen con intensidad". Además, las personas de ojos verdes verán como su los matices de su mirada serán más evidentes que con una máscara de color negro intenso.

Las máscaras marrones no solo aportan un estilo diferente a las clásicas en tonos negros, sino que también pueden ser más amables con los ojos sensibles o para las personas que utilizan lentillas a diario. ¿La razón? Según UKLASH, "suelen contener pigmentos menos intensos, lo que las convierte en una opción más suave y menos propensa a causar irritación".

Animarse a utilizar una máscara de pestañas marrón es más fácil que nunca puesto que hay decenas de opciones en el mercado para todos los gustos o precios, empezando por la Tubing Mascara de UKLASH, que cuesta 19 euros y está enriquecida con arginina y manteca de Karité. El máscara Lash Sensational de Maybelline, una de las más vendidas por su capacidad para alargar las pestañas y su buen precio, también está disponible en tono marrón por alrededor de 10 euros.

La máscara de pestañas 'Better than Sex' de Too Faced SEPHORA

Los que prefieran opciones más premium también tienen bastante donde elegir. Por ejemplo, la icónica Better than Sex de Too Faced, disponible en tono Chocolate por 34 euros, o la clásica Hypnôse de Lancôme, que puede comprarse en el tono Brun Hypnotic por 42 euros.