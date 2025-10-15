Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
No solo ropa y accesorios: este otoño las máscaras de pestañas también se tiñen de marrón
Moda y Belleza

Moda y Belleza

No solo ropa y accesorios: este otoño las máscaras de pestañas también se tiñen de marrón

Este color ofrece un 'look' más natural para el día a día frente al negro. 

Uxía Prieto
Uxía Prieto
Una mujer aplicándose máscara de pestañasGetty Images

El marrón es el color del otoño. Es el protagonista tanto en la ropa —las chaquetas de ante en estos tonos son la prenda de la temporada—, como en los accesorios, pero también en el maquillaje. 

Los tonos caramelo y la tendencia toasty make up se han posicionado como la mejor opción para lograr un efecto buena cara en los próximos meses y una de las claves para conseguir ese look es optar por una máscara de pestañas suave y ligera. En este sentido, el marrón puede invadir también este otoño la máscara de pestañas, apartando a la clásica negra. 

En los últimos años ya son muchas mujeres las que prefieren reservar el color negro para la noche o para maquillajes en los que marcar la mirada, apostando por los tonos marrones e incluso otros más arriesgados como el burdeos. 

"La máscara de pestañas marrón crea una mirada más suave y natural. En ocasiones, el negro puede parecer demasiado intenso, especialmente con luz natural o en pieles claras y, por el contrario, el marrón añade definición manteniendo un efecto suave y discreto", explican desde UKLASH, la firma con el sérum de pestañas más exitoso del mercado

  Tubing Mascara de UKLASHUKLASH

Desde la firma recuerdan que el marrón queda bien en todo tipo de ojos. En el caso de los ojos oscuros, los suaviza haciendo que las pestañas parezcan más largas, mientras que en los ojos azules este color de máscara de pestañas consigue que "brillen con intensidad". Además, las personas de ojos verdes verán como su los matices de su mirada serán más evidentes que con una máscara de color negro intenso. 

Las máscaras marrones no solo aportan un estilo diferente a las clásicas en tonos negros, sino que también pueden ser más amables con los ojos sensibles o para las personas que utilizan lentillas a diario. ¿La razón? Según UKLASH, "suelen contener pigmentos menos intensos, lo que las convierte en una opción más suave y menos propensa a causar irritación". 

Animarse a utilizar una máscara de pestañas marrón es más fácil que nunca puesto que hay decenas de opciones en el mercado para todos los gustos o precios, empezando por la Tubing Mascara de UKLASH, que cuesta 19 euros y está enriquecida con arginina y manteca de Karité. El máscara Lash Sensational de Maybelline, una de las más vendidas por su capacidad para alargar las pestañas y su buen precio, también está disponible en tono marrón por alrededor de 10 euros. 

  La máscara de pestañas 'Better than Sex' de Too FacedSEPHORA

Los que prefieran opciones más premium también tienen bastante donde elegir. Por ejemplo, la icónica Better than Sex de Too Faced, disponible en tono Chocolate por 34 euros, o la clásica Hypnôse de Lancôme, que puede comprarse en el tono Brun Hypnotic por 42 euros. 

¡Mantente al día con El Huffpost! Sigue todas las noticias desde tu móvil en nuestra APP. Puedes descargarla tanto para Android como iOS.

Uxía Prieto
Uxía Prieto
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactora de LIFE en El HuffPost España, esa sección en la que intentamos contar el lado hedonista de la vida sin dejar de lado otras realidades.

  

Sobre qué temas escribo

Como redactora de LIFE, escribo sobre temas de cultura, moda, belleza o estilo de vida. También he abordado temas de medioambiente, feminismo o sociales, pero donde más cómoda me encuentro es explorando la relación de la moda con otras disciplinas culturales o su impacto social, y sobre todo lo que tenga que ver con el cuidado de la piel.

 

Siempre desde una perspectiva cercana, he tratado cuestiones como la estrategia del Museo del Prado para triunfar a través de sus redes sociales, explicado cómo Melania Trump utilizó su armario como arma política o desmentido bulos relacionados con la protección solar. Es probable que el 80% de los temas que he publicado se hayan escrito mientras sonaban Beyoncé, Oasis y Arctic Monkeys. Además, también me encargo de preparar el boletín de LIFE que enviamos cada sábado intentando resumir la actualidad de la semana.

 

Mi trayectoria

Nací en Vigo en 1992 y desde que tengo uso de razón siempre quise ser periodista. La única excepción fue la época en la que tuve fantasías con ser pintora, pero descarté rápido la idea cuando mis padres me anotaron a clases y me di cuenta de que no era lo mío. Estudié Periodismo en la Universidad de Santiago de Compostela (USC), donde me gradué en 2014 después de pasar un año en Roma que me hizo apreciar todavía más la cultura italiana. Dejé Galicia para mudarme a Madrid en 2015 y cursar el Máster de Periodismo Cultural en la Universidad San Pablo Ceu. Aprendí en Radio Galega y en Pentación Espectáculos, donde descubrí lo que hay detrás de producciones de teatro y de grandes eventos como el Festival de Mérida. Colaboré puntualmente con Guía Repsol o la revista L'Officiel y llegué a El HuffPost en 2016, donde empecé compaginando mi trabajo como redactora de Branded Content con temas para la sección de tendencias, que terminó convirtiéndose en LIFE, donde actualmente soy una de las redactoras. Fui finalista en los Premios Ecovidrio de 2017.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 