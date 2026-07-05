Jerrial, camarero de 44 años en EEUU: "En los años 80 y 90 no había que matarse a trabajar; ahora hago semanas de 65 a 75 horas para llegar a fin de mes"

A lo largo de los 250 años de historia de EEUU, la expectativa de poder alcanzar el sueño americano ha sido lo que ha movido a gran parte de la sociedad a esforzarse en sus vidas. Sin embargo, no todos han podido alcanzar ese objetivo.

Una encuesta de la empresa de consultoría y análisis Gallup realizada antes de las celebraciones del 250.º aniversario de EEUU apunta a que un 69% de los estadounidenses cree que puede alcanzar el sueño americano. Aunque la cifra supera ampliamente el 50%, ha caído un 4% desde el año 2024.

La agencia de noticias francesa AFP ha elaborado un reportaje en el que ha contado con los testimonios de varios ciudadanos que están luchando en su día a día por prosperar en el país norteamericano.

Jerrial Young, camarero y autónomo que vive en un piso compartido en Pensilvania, ha asegurado que los tiempos han cambiado, y para peor, en EEUU. "En los años 80 y 90, no hacía falta matarse a trabajar para ganarse la vida", ha asegurado. Por el contrario, "ahora hay que trabajar entre 65 y 75 horas a la semana para llegar a fin de mes y pagar las facturas".

Por su parte, el francés Tristan Comte, de 28 años, empleado de una start-up en San Francisco, ha explicado que "para mí, el sueño americano en 2026 es el sueño de un emprendedor que llega a un país donde es más fácil probar suerte".

"Quizá el sueño americano existiera antes, pero ya no"

No obstante, Comte ha subrayado que "lo que pone en peligro mi sueño americano es que la ciudad es extremadamente cara y que los visados son muy precarios. Hoy estoy aquí, hoy tengo un sueldo. No tengo ninguna garantía de que dentro de nueve o doce meses siga siendo así".

Rosalba Mondragón, una vendedora ambulante en Los Ángeles, tampoco está convencida ya de poder lograr el sueño americano. "Quizá el sueño americano existiera antes, pero ahora ya no", ha lamentado la mujer, quien ha indicado que "trabajas, trabajas muchísimo, pero ya no es lo mismo".