Siguió a su GPS por un camino de tierra, se quedó atascado y hubo que sacar el coche con un helicóptero

En un lugar que no conoces, el GPS puede ser tu mejor amigo, pero también convertirse en tu peor enemigo. Esto último es lo que le ha ocurrido a un conductor en el departamento francés de Hérault, concretamente en el municipio de Montarnaud.

El individuo, siguiendo las indicaciones de su GPS, entró en un camino de tierra se había visto afectado por un episodio de lluvias y se quedó atascado. El problema es que se trataba de un lugar totalmente inaccesible para cualquier medio de asistencia en carretera convencional, por lo que tuvo que acudir un helicóptero para sacar el coche.

Tal y como informa el medio de comunicación francés Midi Libre, el propietario del vehículo (que se había quedado bloqueado en un montículo) se puso en contacto con Franck, un técnico de asistencia en carretera con 22 años de experiencia.

Franck ha explicado que "tras inspeccionar el lugar, hubo que aceptar la realidad: dada la estrechez del camino y la imposibilidad de maniobrar, ninguno de mis vehículos de asistencia podía intervenir con seguridad".

En consecuencia, hubo que poner en marcha un plan de emergencia: el rescate del coche con un helicóptero. "Para esta delicada misión, recurrí a una empresa privada, HBE, que está especializada, entre otras cosas, en el transporte en helicóptero de cargas a zonas inaccesibles y en la lucha contra los incendios forestales con helicópteros cisterna", ha detallado el técnico de asistencia en carretera.

Desde el mencionado medio precisan que fue necesario obtener una serie de autorizaciones administrativas y desplegar un dispositivo de seguridad conformado por la policía municipal, los bomberos y la Gendarmería. El helicóptero cumplió su cometido de manera exitosa. El vehículo fue levantado del lugar en el que se encontraba atascado, abandonó el camino de tierra suspendido en el aire y fue dejado en una carretera cercana.