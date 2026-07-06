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Se sorprende por el mensaje que ha encontrado en un billete de 50 euros
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Se sorprende por el mensaje que ha encontrado en un billete de 50 euros

El usuario de X @polleteplanea comparte la fotografía del billete y desata un debate en redes entre quienes aplauden el mensaje y quienes consideran que es una forma peculiar de hacer activismo.

Israel Molina Gómez
Israel Molina Gómez
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Hay mensajes que aparecen en una pancarta, en una camiseta o en una publicación de redes sociales. Y luego están los que llegan por una vía mucho más inesperada: un billete

Eso es precisamente lo que le ha ocurrido al usuario de X @polleteplanea, que ha compartido la fotografía de un billete de 50 euros que recibió durante una transacción cotidiana y que llevaba escrito a mano un mensaje que no ha tardado en llamar la atención de miles de personas.

"Mirad qué billete me han dado hoy tú, la gente está fatal de la cabeza", escribió junto a la imagen, que acumula cientos de miles de visualizaciones y numerosas reacciones.

Billete con mensaje

Lo que convierte al billete en algo singular no es su valor, sino el texto que alguien decidió escribir sobre él. En la zona blanca del reverso puede leerse un mensaje de defensa del veganismo: "Las plantas tienen proteínas, los animales sentimientos y los humanos opciones. Go vegan", acompañado de un pequeño dibujo con forma de corazón.

La publicación ha provocado todo tipo de comentarios. Algunos usuarios han visto la anécdota con humor y han destacado lo curioso que resulta encontrarse un mensaje reivindicativo en un objeto que pasa de mano en mano constantemente. Otros han aprovechado para debatir sobre el contenido de la frase y sobre el activismo relacionado con el consumo de productos de origen animal.

También han sido muchos los que se han fijado en el recorrido que puede haber seguido el billete antes de acabar en manos del usuario. Al tratarse de dinero en circulación, es imposible saber cuántas personas han leído el mensaje desde que alguien decidió escribirlo, lo que ha llevado a algunos internautas a bromear con que se trata de una campaña publicitaria de bajo coste pero con una difusión potencial enorme.

¿Es un billete válido?

Más allá de la sorpresa inicial, la imagen ha servido para recordar una práctica relativamente habitual: utilizar billetes para dejar mensajes, firmas, dibujos o reivindicaciones. Aunque los billetes continúan siendo válidos mientras conserven sus elementos esenciales y puedan identificarse correctamente, no deja de resultar llamativo encontrar una reflexión escrita a bolígrafo en uno de los objetos más cotidianos que existen.

Y precisamente esa mezcla entre lo cotidiano y lo inesperado es lo que ha convertido la fotografía en viral. Porque recibir un billete de 50 euros entra dentro de la normalidad. Recibir uno acompañado de un alegato vegano escrito a mano ya es otra historia.

Israel Molina Gómez
Israel Molina Gómez
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Soy redactor de actualidad en El HuffPost España. Mi objetivo es que no te pierdas nada, sea la hora que sea, estés despierto o dormido.

 

Sobre qué temas escribo

Convivo con personajes tan dispares como Donald Trump, Gabriel Rufián o cualquiera que sea noticia. Intento estar a todo lo que sale, desde los temas más actuales hasta otros más atemporales.

 

Lo hago desde una perspectiva informativa, sin perder esa mirada crítica con la que aportar algo diferente a lo habitual.

 

Sociedad, cultura, política, economía... Cualquier tema es bienvenido para dar un enfoque nuevo a temas de actualidad, que afectan a todos

 

Mi trayectoria

Creo que soy periodista desde que nací, o eso dice mi madre. Desde ese momento hasta ahora han pasado muchas cosas. Soy de Azuébar, un pueblecito de apenas 300 personas del interior de Castellón y, aunque estudié, entre en mi querida ‘terreta’ (Grado en Periodismo por la Universitat Jaume I) y Salamanca (Máster en Comunicación e Información Deportiva por la Universidad Pontificia de Salamanca), aprendí la profesión en la Agencia EFE, donde cubrí los Juegos de Río 2016, los de Tokio 2020, los de París 2024, así como también los Juegos Olímpicos de Invierno de Pieongchang 2018 y de Pekín 2022. Además, cubrí los Mundiales de fútbol de Rusia 2018 y Qatar 2022.

 

Por otra parte, abrí una extensa etapa como autónomo en la que he colaborado con ‘El Independiente’, el ‘Playas de Castellón, la ‘Revista Volata’, ‘Súper Deporte’, ‘Yo Soy Noticia’ o ‘Ciclo 21’, antes de aterrizar en el Huffington Post. 

 

Si alguna vez me necesitas y no me encuentras, búscame en una pista de tenis. Te puedo recomendar la mejor novela negra de cada país y hablar durante horas del cine de los 80 y 90. Ah, por cierto, acierto todas las preguntas naranjas del Trivial. 

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

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