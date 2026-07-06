Se sorprende por el mensaje que ha encontrado en un billete de 50 euros

Hay mensajes que aparecen en una pancarta, en una camiseta o en una publicación de redes sociales. Y luego están los que llegan por una vía mucho más inesperada: un billete

Eso es precisamente lo que le ha ocurrido al usuario de X @polleteplanea, que ha compartido la fotografía de un billete de 50 euros que recibió durante una transacción cotidiana y que llevaba escrito a mano un mensaje que no ha tardado en llamar la atención de miles de personas.

"Mirad qué billete me han dado hoy tú, la gente está fatal de la cabeza", escribió junto a la imagen, que acumula cientos de miles de visualizaciones y numerosas reacciones.

Billete con mensaje

Lo que convierte al billete en algo singular no es su valor, sino el texto que alguien decidió escribir sobre él. En la zona blanca del reverso puede leerse un mensaje de defensa del veganismo: "Las plantas tienen proteínas, los animales sentimientos y los humanos opciones. Go vegan", acompañado de un pequeño dibujo con forma de corazón.

La publicación ha provocado todo tipo de comentarios. Algunos usuarios han visto la anécdota con humor y han destacado lo curioso que resulta encontrarse un mensaje reivindicativo en un objeto que pasa de mano en mano constantemente. Otros han aprovechado para debatir sobre el contenido de la frase y sobre el activismo relacionado con el consumo de productos de origen animal.

También han sido muchos los que se han fijado en el recorrido que puede haber seguido el billete antes de acabar en manos del usuario. Al tratarse de dinero en circulación, es imposible saber cuántas personas han leído el mensaje desde que alguien decidió escribirlo, lo que ha llevado a algunos internautas a bromear con que se trata de una campaña publicitaria de bajo coste pero con una difusión potencial enorme.

¿Es un billete válido?

Más allá de la sorpresa inicial, la imagen ha servido para recordar una práctica relativamente habitual: utilizar billetes para dejar mensajes, firmas, dibujos o reivindicaciones. Aunque los billetes continúan siendo válidos mientras conserven sus elementos esenciales y puedan identificarse correctamente, no deja de resultar llamativo encontrar una reflexión escrita a bolígrafo en uno de los objetos más cotidianos que existen.

Y precisamente esa mezcla entre lo cotidiano y lo inesperado es lo que ha convertido la fotografía en viral. Porque recibir un billete de 50 euros entra dentro de la normalidad. Recibir uno acompañado de un alegato vegano escrito a mano ya es otra historia.