Parecía imposible pero Demi Moore ha vuelto a rejuvenecer solo con dejarse flequillo

Demi Moore en la presentación de 'La sustancia' en el Festival de Cannes de 2024.

Tiene 62 años, pero cualquiera lo diría. La actriz Demi Moore ha conseguido lo que pocas mujeres a su edad: saltar todos los muros del edadismo y convertir la madurez en uno de sus momentos vitales más brillantes.

Lo ha conseguido profesionalmente y ha pasado de ser "actriz de palomitas de maíz" —muy bien pagada, eso sí— en la década de los 90 a recibir numerosos reconocimientos, incluso una candidatura al Oscar, por su trabajo en La sustancia, la película gore que aborda el debate de la edad y la presión estética dirigida por Coralie Fargeat.

Personalmente, se ha convertido en la invitada imprescindible de fiestas y eventos y una de las caras más solicitadas por la industria de la moda de lujo. Hace solo un par de semanas, Demi Moore fue el centro de todas las miradas con un vestidazo dorado en la fiesta de presentación de la primera colección de Demna Gvasalia en Gucci.

Ahora, la protagonista de Ghost vuelve a ser noticia por su relación con la firma italiana ante el estreno mundial del The Tiger, en el que los personajes lucen las primeras prendas de Demna para Gucci y del que ella es protagonista. Y para tan esperado momento, Moore ha hecho un pequeño cambio en su larga e inalterable melena morena: se ha cortado el flequillo.

"¡Gracias @gucci por dejarme traer de vuelta el flequillo por primera vez desde los días de Striptease!", escribía la actriz en sus redes sociales, recordando esa película de 1996 que la convirtió en la intérprete mejor pagada y, paradójicamente, le hizo ganar un premio Razzie a la Peor actriz.

Demi Moore en una imagen de 1996, con el flequillo que lució en la película 'Striptease'. Ron Galella, Ltd.

En cuanto la actriz ha mostrado su nueva imagen, cientos de comentarios en redes sociales y cientos de titulares han destacado el increíble efecto rejuvenecedor de ese flequillo, que no sabemos si será real o se tratará de un postizo.