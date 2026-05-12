"Todavía ha hecho más patente la crisis del Real Madrid": los lectores de El HuffPost opinan sobre la histórica rueda de prensa de Florentino Pérez

Los lectores de El HuffPost han opinado sobre la comparecencia de Florentino Pérez, de las elecciones y de su continuidad, con frases de lo más jugosas.

Las reacciones durante la comparecencia de Florentino Pérez eran mayoritariamente de incredulidad, mientras el presidente del Real Madrid arremetía contra todo y contra todos, sobre todo la prensa. Tras esa hora tan intensa, tocaba ver las reacciones posteriores de los lectores de El HuffPost, no en frío, puesto que los numerosos titulares de Florentino difícilmente podrán "enfríar" lo que ha provocado.

Según los lectores, Florentino Pérez no debería continuar como presidente del Real Madrid

En El HuffPost hacíamos una pregunta obligada: ¿Debería continuar Florentino Pérez como presidente del club? Pues una gran mayoría ha respondido que no, pero lo interesante, como siempre, son los porqués: "Si se presenta Rafa Nadal, no", decía precisamente un tal Rafa, no sabemos si en broma o en serio, porque siempre ha sonado como futuro y deseado presidente blanco. No creo que haya sido el tenista, ¿no?

Perico iba más allá y pedía no solo que se fuera Florentino, sino las grandes estrellas: Vini y Mbappé, o sea, una revolución en toda regla, no sabemos si con Mourinho o sin él al frente. Cris aprovechaba para expresar lo que tantos pensaban, que la rueda de prensa había sido "patética y delirante". En cambio, Guru opinaba en esta línea: "Sin duda ha sido un gran presidente, pero hoy diría que debería dejar el cargo", decía, añadiendo que había "comenzado su declive".

Eran minoría los que creían que Florentino Pérez debe continuar. Lucía decía que "por supuesto, no habrá otro como él. Es el mejor". Destacaba un sí que era un no, a la vez una crítica no solo a su persona, llena de ironía. La protagonizaba Paco mex, "clamando" por su continuación, ya que es "una buena representación de la dictadura, de la toxicidad sistémica del poder, de la podredumbre en un sistema patriarcal. Un club de directivos nazis debe dar ejemplo, ¿no?", se preguntaba.

¿Y la convocatoria de elecciones?

Ante la pregunta de ¿Qué te parece la decisión de Florentino Pérez de convocar elecciones?, por coherencia con el resultado anterior, una mayoría (el 71% hasta ahora) son partidarios de ello, aunque todo parece apuntar a que nadie se presente, o si lo hacen, pierdan sobradamente.

Siendo así, la cuestión se resumiría en que una mayoría querría la dimisión del presidente y, por tanto, la convocatoria de elecciones. Lo segundo, concedido, pero lo primero, precisamente la convoca para gobernar otros cuantos años más.

La comunidad HuffPost ha hablado en Instagram

Nuestros lectores participan y opinan en todos los canales y eso es de agradecer, con reflexiones dignas de compartir, también en Instagram, donde muchos han querido sumarse a este día tan histórico, en parte porque hacía 13 años que Florentino no comparecía ante la prensa, sin contar su entrevista en El Chiringuito. En este canal los mensajes han sido mucho más divertidos unos y contundentes otros.

Arnauanfe tildaba la comparecencia de "histórico, apoteósico y esperpéntico". Por su parte, lamaldita_14 entre sarcástica y ¿profética?, decía que "el último que dijo "No voy a dimitir", acabó dimitiendo con prisas", mientras que yonkybici optaba por alabar su longevidad y energía, calificándole como "el Jordi Hurtado del fútbol".

Desde luego, este último comentario puede seguir teniendo relevancia si vuelve a ganar las elecciones, mientras que los lectores de El HuffPost, siempre tan agudos, siguen opinando.