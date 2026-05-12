Por qué los biólogos llevan 10 años estudiando la rata topo desnuda: vive 41 años, no desarrolla cáncer y podría enseñarnos a alargar la vida humana

Mucho se habla últimamente de las ratas. El brote de hantavirus surgido dentro del crucero MV Hondius, que recientemente desembarcó en Canarias a los últimos pasajeros, ha traído de vuelta a los peligrosos y desagradables roedores.

Pero la rata de toda la vida no es la única variedad que inquieta a los investigadores de todo el mundo. Un reciente trabajo de científicos de la Universidad de Rochester (Nueva York, EEUU) ha puesto el foco en la peculiar biología de la rata topo desnuda.

Fruto de esta investigación, los miembros del equipo han identificado mecanismos genéticos que podrían contribuir a entender mejor el sistema inmunitario y los procesos para sanar mejor o resistir mejor el paso de los años en los organismos.

Según refleja la prensa especializada, el descubrimiento claves es un gen especial que se liga a los niveles inusualmente altos de ácido hialurónico de alto peso molecular (HMW-HA). Esta sustancia se asocia a la supervivencia extrema de la extraña rata topo desnuda, un animal extremadamente resistente a enfermedades y al envejecimiento... dos de los factores que más preocupan al ser humano.

Desde el primer artículo publicado en Nature, los científicos del equipo estadounidense han seguido estudiando a las ratas topo desnudas por suponer un ejemplar único, capaz de vivir hasta 41 años. El dato supone casi diez veces más que lo que perviven otros roedores de tamaño similar. Y para más motivo del estudio, son una raza que rara vez desarrolla enfermedades asociadas al envejecimiento.

"Nuestro estudio proporciona una prueba de concepto de que los mecanismos únicos de longevidad que evolucionaron en especies de mamíferos longevas pueden exportarse para mejorar la esperanza de vida de otros mamíferos", afirmaba inicialmente Vera Gorbunova, profesora titular de biología y medicina en Rochester.

Extraído el gen en labores de laboratorio, los investigadores de la Universidad de Rochester pudieron transferírselo a ratones, que comenzaron a experimentar una mejora notable en sus indicadores de salud. Entre los progresos detallados por la prensa, un mayor blindaje al desarrollo de cánceres o un leve aumento de la esperanza de vida, de algo más de un 4% con respecto al común de los ratones.

"Nos llevó 10 años desde el descubrimiento del HMW-HA en la rata topo desnuda hasta demostrar que el HMW-HA mejora la salud en ratones. Nuestro próximo objetivo es transferir este beneficio a los humanos", añadía la profesora e investigadora de Rochester.