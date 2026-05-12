El 'Charles de Gaulle' tiene los días contados: Francia construye un portaaviones nuclear de 75.000 toneladas con catapulta electromagnética para 2038
La embarcación contará a bordo con dos reactores de nueva generación K22.
El portaaviones 'Charles de Gaulle' es la joya de la corona de la Marina Nacional francesa. La embarcación está equipada con dos reactores nucleares K15 (por lo que su autonomía es prácticamente ilimitada) y es capaz de transportar entre 30 y 40 aeronaves, por lo que podría definirse como una 'base aérea flotante'.
La última actuación del buque insignia francés tuvo lugar hace tan solo unos días, el pasado miércoles 6 de mayo. El portaaviones 'Charles de Gaulle' ha sido llevado al mar Rojo a través del canal de Suez en el intento de acometer una misión naval que permitiera recuperar la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz.
Pese a sus potentes capacidades, el 'Charles de Gaulle' tiene los días contados, ya que Francia tiene previsto que en el año 2038 entre en servicio un nuevo portaaviones nuclear bautizado como 'France Libre'.
Tal y como recoge el medio de comunicación alemán FOCUS, la nueva embarcación francesa tendrá una capacidad de desplazamiento de 75.000 toneladas (aproximadamente 1,5 veces la del 'Charles de Gaulle').
Dos reactores de nueva generación y un sistema de catapulta electromagnética
Además de esa gigantesca capacidad para transportar aeronaves, el portaaviones 'France Libre' contará a bordo con dos reactores de nueva generación K22. Los mismos, dotarán al nuevo buque insignia francés de aún más potencia.
Ese incremento de la potencia permitirá la utilización de una nueva tecnología de despegue en la que se usará un sistema de catapulta electromagnética EMALS. Esa novedad tecnológica se traducirá en la posibilidad de acelerar aviones de hasta 25 toneladas de peso a unos 270 kilómetros por hora en tan solo dos segundos.
La gran aceleración que podrán alcanzar en ese breve intervalo de tiempo las aeronaves a bordo del portaaviones 'France Libre' será posible gracias a los potentísimos impulsos de energía de corta duración procedentes de los dos reactores con los que cuenta la embarcación.