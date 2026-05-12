Una "muerte por mil cortes": los expertos en ciberseguridad alertan de que el 80% de los trabajadores que usan inteligencia artificial recurre a herramientas no aprobadas por su empresa

La inteligencia artificial supone un desafío constante para las empresas. Porque al evidente progreso tecnológico y en muchos casos de procedimiento se le enfrenta un peligro más que notable a niveles de seguridad. Más en concreto, de ciberseguridad.

Porque a los responsables tecnológicos de grandes empresas les inquieta la actividad de sus propios trabajadores con las diferentes herramientas de inteligencia artificial. No cualesquiera, sino aquellas utilizadas de forma clandestina y fuera de las autorizaciones de la propia empresa.

El problema principal radica en el riesgo de la confidencialidad de la propia empresa. Porque, y de esto advierte ya cualquier entidad, si algún trabajador sube un documento privado con información confidencial a una IA no autorizada, ese chatbot o agente podría reproducir dichos datos confidenciales para un usuario tercero. No siempre inocuo.

"Ese riesgo minúsculo de que se filtren datos es realmente pequeño", sentencia Gregg Bayes-Brown, experto en seguridad tecnológica para Business Insider. "Pero la posibilidad de que un competidor chino te supere es un riesgo enorme".

Leslie Nielsen, directora de seguridad de la información en Mimecast, describe el auge de la IA oculta como una "muerte lenta y gradual, y la gente simplemente no lo entiende".

Como refleja una reciente encuesta de Microsoft hecha a trabajadores del Reino Unido, hasta un 71% afirmó haber recurrido a herramientas de IA de consumo no autorizadas en el trabajo. Y si el dato es muy llamativo, más aún lo es que la mitad de ese porcentaje lo hace de forma semanal.

Otro informe de Microsoft, este interno y sin el formato de encuesta, sumaba puntos a ese porcentaje. En 2024, el gigante tecnológico admitía que hasta un 80% de su plantilla que utilizaban la IA hacían uso de algunas no aprobadas.

La plataforma de seguridad de IA Reco avanza que en las empresas medianas, normalmente se utilizan 200 herramientas de IA no autorizadas por cada 1000 trabajadores. Una cifra que, progresivamente crece, en paralelo a los peligros, detalla Business Insider.