Una presentadora de televisión italiana señala por qué la economía de España crece y la de Italia no

La presentadora de televisión italiana Milena Gabanelli ha realizado un análisis comparativo de la economía española e italiana, poniendo sobre la mesa una pregunta clave: si son tan similares, ¿por qué Italia no ha logrado los mismos resultados? Lo ha en Dataroom, una sección de la periodista en el diario italiano Corriere della Sera, y también en un artículo escrito.

Gabanelli reconoce que España se está posicionando como "el nuevo motor económico de Europa", algo que, según expone, se refleja tanto en los datos de Eurostat como en las previsiones de la Comisión Europea. En términos de turismo, producción agrícola, industria manufacturera y base productiva de pequeñas y medianas empresas, ambas economías son calificadas como similares. Sin embargo, la pregunta se repite una y otra vez: "¿Cómo podemos explicar el progreso de Madrid mientras Italia atraviesa dificultades?".

Gabanelli, junto al articulista Francesco Tortora, apunta hasta cinco factores clave para entender esta diferencia.

La "estabilidad política" española

Lo primero que destacan es que en los últimos 15 años España solo ha tenido a Mariano Rajoy y Pedro Sánchez como presidentes, quienes, a pesar de "pertenecer a facciones opuestas han asegurado la continuidad de la acción gubernamental incluso en las fases más críticas".

En Italia, sin embargo, la situación es muy distinta: "Ha tenido siete presidentes del Gobierno y ocho gobiernos, dos de ellos técnicos, un escenario en el que es casi imposible mantener una línea política coherente".

El mercado laboral

En este punto señalan que, en plena crisis financiera, Rajoy introdujo una reforma laboral que produjo "más flexibilidad y redujo las restricciones a los despidos". Sánchez, por su parte, llegó en 2018 "sin desmantelar las medidas de su predecesor y aumentó el salario mínimo": "En 2021 reforzó los contratos indefinidos".

Definen el mercado laboral español como "más dinámico" y destacan que es, entre las cuatro principales economías de la Unión Europea, donde los salarios han recuperado "el mayor poder adquisitivo" si se comparan con los niveles previos a la pandemia del coronavirus.

La inmigración

Ponen en valor que para los inmigrantes sudamericanos juega a favor compartir idiomas y tradiciones con España y no se olvidan de la reciente regularización de los inmigrantes en situación irregular.

De Italia han mencionado que Italia está "geográficamente más expuesta" y que el punto crucial está en la "feroz oposición entre los partidos que ha dividido a la política italiana durante diez años y sigue impidiendo una gestión que pueda situarse fuera de las fronteras ideológicas".

La situación energética

Explican que desde 2018 Madrid ha transformado su sistema energético gracias a la expansión de las energías renovables, reduciendo el peso del gas y el carbón en la formación del precio de la electricidad "en un 75%": "Este cambio ha convertido a España en uno de los mercados eléctricos más competitivos de Europa".

Las inversiones extranjeras

En este último caso señalan que España tiene cierta ventaja en cuanto a inversiones extranjeras y por tres factores: