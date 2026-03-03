Irán lanza su decimotercera ola de ataques contra bases de Estados Unidos en el Golfo mientras Israel vuelve a bombardear Beirut

Un soldador trabaja este lunes, en las ruinas de un edificio destruido en la noche del 26 de marzo en un ataque israelí-estadounidense

La guerra abierta en Oriente Medio suma ya un nuevo capítulo. La Guardia Revolucionaria iraní anunció este lunes el lanzamiento de la decimotercera ola de ataques contra bases estadounidenses en la región y contra Israel, en el marco de la operación que Teherán ha bautizado como Promesa Verdadera 4. Horas después, Israel respondía con una nueva oleada de bombardeos sobre Beirut, centrados en infraestructuras del grupo chií Hizbulá.

Según el comunicado iraní, una decena de drones impactaron en la base naval estadounidense de Arifjan, en Kuwait, mientras que otro ataque tuvo como objetivo "uno de los puntos de concentración" de fuerzas estadounidenses en Dubái. Teherán asegura que se esperan víctimas, aunque no se han confirmado cifras oficiales.

La televisión estatal iraní difundió además imágenes de supuestos ataques con misiles contra la base aérea Muwaffaq Salti, en Jordania, y contra Tel Aviv. Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) confirmaron haber identificado misiles lanzados desde Irán hacia territorio israelí, aunque señalaron que los sistemas defensivos estaban operativos y que, por el momento, no se habían reportado impactos ni víctimas.

El Golfo bajo presión

La tensión se ha extendido a varios países del Golfo. La agencia oficial kuwaití KUNA confirmó que las sirenas antiaéreas sonaron en el país, mientras que el ministro de Defensa informó de que, desde el inicio del conflicto, se han detectado 178 misiles balísticos y 384 drones, que han dejado 27 militares heridos.

En Emiratos Árabes Unidos, el Ministerio de Defensa aseguró que sus defensas aéreas estaban repeliendo una nueva andanada de misiles balísticos iraníes. Catar, por su parte, anunció haber interceptado dos misiles antes de que impactaran en su territorio y reiteró que dispone de "capacidades y recursos totales" para defender su soberanía.

Estos ataques coinciden con la intensificación de los bombardeos israelíes sobre Teherán. Entre los objetivos alcanzados figura la Corporación de Radiodifusión de Irán, en el distrito norteño de Evin. Aunque el complejo sufrió impactos, la emisión no se interrumpió, según la televisión iraní.

Desde el sábado, Israel bombardea junto a Estados Unidos posiciones estratégicas en Irán con el objetivo declarado de destruir arsenales y producción de misiles balísticos y debilitar el régimen de los ayatolás. La Media Luna Roja cifra en más de 555 los muertos en territorio iraní, incluidos 180 fallecidos en un ataque contra una escuela en Minab.

Beirut, nuevo frente activo

En paralelo, el conflicto ha consolidado un nuevo frente en Líbano. Las FDI anunciaron en la madrugada de este martes una nueva oleada de ataques contra Beirut, dirigidos contra "cuarteles y depósitos de armas" de Hizbulá.

Medios libaneses reportaron explosiones en los suburbios del sur de la capital, la misma zona que ya fue atacada la madrugada anterior. Según el Ejército israelí, se han alcanzado más de 70 instalaciones de almacenamiento de armas, bases de lanzamiento y lanzadores de misiles pertenecientes al grupo chií.

La ofensiva ha dejado 52 muertos y 154 heridos, según fuentes oficiales libanesas, entre ellos dirigentes de Hizbulá.

El Líbano se ha convertido así en un nuevo escenario directo de la guerra desatada tras el ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra Irán el pasado sábado, que provocó la muerte del líder supremo iraní, el ayatolá Ali Jameneí, y abrió una espiral de represalias que ya afecta a buena parte de Oriente Medio.

La escalada no muestra señales de contención. Irán amplía el radio de sus ataques contra bases estadounidenses y aliados regionales, mientras Israel intensifica sus bombardeos en Teherán y Beirut. El conflicto, lejos de estabilizarse, se expande geográficamente y multiplica los frentes activos.