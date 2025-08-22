Una dermatóloga advierte de lo que nunca debes hacer si llevas manicura semipermanente

Los salones para hacerse la manicura y la pedicura semipermanente son cada vez más habituales en ciudades de toda España, sin embargo, eso no quiere decir que todos utilicen el equipamiento adecuado, esmaltes de calidad y cuenten con las medidas sanitarias necesarias para no llevarse un susto.

Por eso, los expertos llevan años insistiendo en que muchas veces lo barato sale caro y que es imprescindible elegir un local con experiencia y garantías para evitar infecciones, hongos u otro tipo de patologías.

Además, los dermatólogos y expertos en cosmética recomiendan que, por mucho que se cómodo encadenar una permanente tras otra para que las uñas estén siempre perfectas, es importante tomarse descansos para que no terminen debilitadas.

En un reportaje para la revista Telva, María Marcos, divulgadora y dermatóloga del Grupo Pedro Jaén, confirmó el tiempo máximo que es conveniente mantener la semipermanente. "Dejar el esmalte más de dos semanas en la manicura y tres semanas en la pedicura puede generar sequedad, manchas y fragilidad en las uñas", aseguró en la revista.

La dermatóloga también recordó que las uñas deben descansar entre permanentes. "El tiempo mínimo entre manicuras o pedicuras debería ser de dos o tres días de descanso", comentó la experta en Telva.

Eso sí, para aquellas personas que tienen unas "uñas muy resecas o con manchas blanquecinas" es conveniente y recomendable hacer "descansos mayores" para conservar la salud de la uña.