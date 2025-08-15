Se acerca una nueva prohibición de la UE que te afectará cuando te hagas el esmalte de las uñas 

A partir del 1 de septiembre de este 2025 entrará en vigor una nueva normativa de la Unión Europea que restringirá el acceso a determinadas sustancias químicas que se emplean en productos cosméticos. Estas sustancias han sido recientemente recalificadas como cancerígenas o tóxicas obligando así a añadirlas a la lista de compuestos prohibidos.

En el caso de los esmaltes, se trata de la sustancia TPO (el principal agente endurecedor en gel) y que pueden ser perjudiciales para la salud. Se usa ampliamente como fotoiniciador porque cuando se expone a tayos UVA o lámparas LED acelera el curado y solidificación de las uñas de gel o esmaltes.

Ante esta situación, se encomienda a los fabricantes diferentes acciones para evitar que estas sustancias se encuentren en los productos cosméticos que se pueden encontrar con regularidad. En primer lugar, se pide a los fabricantes de esmaltes de uñas de gel que revisen de forma inmediata las composiciones de todos sus productos y, si fuera necesario, ajuste las fórmulas para poder llevarlos a cabo. Además, se encomienda que se elija de forma responsable la elaboración de los mismos.

En segundo lugar, los distribuidores deberán verificar la composición de todos los esmaltes que pongan en disposición del mercado y que eliminen aquellos que sigan teniendo la sustancia debido a que a partir del primero de septiembre se considerará ilegal su comercialización.

Finalmente, se invita a los proveedores de cuidado de uñas a revisar las herramientas y productos disponibles en sus tiendas que tengan el TPO antes de la fecha mencionada, incluso si se compraron antes, debido a que a partir de entonces ningún movimiento comercial con dichos productos será válido.