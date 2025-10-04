Muchos estarán pensando lavar sus mantas de pelo y este es el trucazo para hacerlo en casa sin estropear la lavadora

Con la llegada del frío, muchos hogares rescatan del armario las mantas de lana o de pelo, piezas imprescindibles para las noches más frescas. El problema surge cuando llega el momento de lavarlas: su peso y volumen pueden dañar la lavadora. Sin embargo, existe un truco sencillo y poco conocido que permite limpiarlas en casa sin riesgos.

Los expertos coinciden en que la primera recomendación es comprobar la etiqueta de cada manta. No todas las fibras resisten un lavado en lavadora, y algunas pueden deformarse o encoger. Además, aunque quepan dentro del tambor, el agua puede hacer que ganen demasiado peso y comprometan el funcionamiento del electrodoméstico.

Si el tejido es apto, la clave está en elegir un programa corto y suave, con agua fría y sin centrifugado. El calor podría alterar los colores o reducir el tamaño de la manta, mientras que el centrifugado tiende a deformar las fibras. De esta manera, se logra una limpieza eficaz sin someter al aparato a un esfuerzo excesivo.

Otra opción es el lavado a mano, especialmente para mantas delicadas o de gran tamaño. En este caso, basta con llenar una bañera o un recipiente grande con agua fría, añadir detergente y dejar la manta en remojo durante unos 20 minutos. Si hay manchas concretas, conviene frotarlas suavemente antes de enjuagar.

El proceso debe repetirse varias veces hasta que el agua salga limpia y sin restos de jabón. Para escurrir, es importante no retorcer la tela, ya que esto puede deformarla. Lo ideal es retirar el exceso de agua con cuidado y tender la manta extendida, para que se seque de forma uniforme.

En definitiva, con un poco de paciencia y las precauciones adecuadas, es posible mantener estas mantas limpias y esponjosas sin gastar en lavanderías ni poner en riesgo la lavadora. Y para quienes prefieran evitar complicaciones, siempre queda la opción de recurrir a un servicio profesional, más costoso pero seguro.