Netflix libera lo "nunca revelado" por Jane Goodall en una conmovedora entrevista póstuma 

Netflix está de estreno. Y no es un documental más en su infinito capítulo. El gigante de las plataformas de streaming ha anunciado la publicación de una entrevista 'secreta' a Jane Goodall, grabada poco antes de su muerte.

El fallecimiento de la primatóloga a los 91 años este miércoles ha 'abierto la puerta' a que Netflix pueda publicar la entrevista, hecha meses atrás bajo la promesa de no revelarse hasta la muerte de Goodall.

La sesión tuvo lugar el pasado marzo, cuando Netflix se reunió con Jane Goodall, que estableció la regla para acceder a mantener el encuentro. Así lo ha confirmado la propia plataforma en su web TUDUM.

Netflix añade que la citada entrevista serviá de prólogo a la serie documental Famous Last Words (Últimas palabras famosas), un contenido seriado y de larga duración basado en un formato de la televisión danesa, que presenta a algunos de los íconos culturales mundiales".

La entrevista promete ser especial y no sólo por el secretismo en torno a su publicación póstuma. Detalla Netflix que se rodó "en un escenario vacío" y fue grabada por cámaras operadas a distancia. "Las imágenes se guardaron de forma segura hasta su fallecimiento, sin editar, para que nadie ajeno a la pareja conociera su contenido hasta ahora", prosigue el comunicado.

Durante la entrevista junto al director estadounidense Brad Falchuk, Goodall repasó su legado y compartió algunos detalles como sus primeras observaciones sobre la esposa del personaje ficticio Tarzán.

"También reveló algunos pensamientos privados que nunca ha revelado, ni siquiera a su propia familia, y enumeró sus arrepentimientos, así como quién esperaba que la encontrara al otro lado" tras su muerte, detalla Netflix.