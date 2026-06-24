Aire fresco en días calurosos: ¿ventilar a primera hora o ventilación cruzada? ¿ventana cerrada o abatida? ¿qué funciona mejor para refrescar la casa?

El lunes 22 de junio y el martes 23 de junio han sido los días más cálidos para un mes de junio en España desde al menos 1950, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

El portavoz del organismo, José Ángel Núñez, ha precisado que la anomalía media peninsular ha sido de +7,1ºC. Y el calor aún no se ha marchado, ya que este miércoles hay un total de 14 comunidades autónomas en aviso por altas temperaturas.

Ante esta ola de calor, muchos se preguntan cuál es la mejor forma de reducir la temperatura en casa. ¿Ventilar a primera hora o ventilación cruzada? ¿ventana cerrada o abatida? ¿qué funciona mejor para refrescar la casa?

En verano hay una regla que se debe respetar siempre que sea posible para evitar que la temperatura en el interior de la vivienda aumente: ventilar únicamente cuando la temperatura exterior sea inferior a la del interior de la casa.

Es clave aprovechar las horas menos calurosas del día para refrescar la vivienda

Tal y como explican desde el medio de comunicación Utopia.de, para que la vivienda se mantenga con la temperatura más baja posible en verano y entre aire fresco al ventilar, lo más recomendable es abrir las ventanas muy temprano por la mañana (antes de las 8:00) y volver a abrirlas después de las 21:00.

Por el contrario, si las ventanas se mantienen abiertas durante las horas centrales del día, cuando más calor hace, el resultado es que la temperatura del interior de la casa subirá con rapidez. Y si el calor entra en la vivienda, será imposible hacer que se vaya si la temperatura exterior es elevada.

Además, desde el mencionado medio alertan de que "si las ventanas dan al sur y el sol incide directamente en la vivienda, con las ventanas abiertas la temperatura interior subirá rápidamente hasta un nivel casi insoportable".

Otra recomendación para disminuir la temperatura de la casa es ventilar (en las horas menos calurosas del día) abriendo dos ventanas opuestas. La ventilación cruzada hace que el intercambio de aire aumente y, en consecuencia, el calor baje.