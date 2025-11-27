Preguntan a Yolanda Ramos por la separación de Los Javis y su respuesta es para esculpirla en piedra

La separación de Javier Calvo y Javier Ambrossi, conocidos como Los Javis, ha desatado una oleada de reacción dentro del mundo del espectáculo y muchos de los rostros conocidos que han trabajado con ellos son preguntados en alfombras rojas por la noticia.

Una de las últimas en hablar de la ruptura de Los Javis tras 13 años de relación ha sido la actriz Yolanda Ramos, que ha trabajado con ellos en series tan míticos como Paquita Salas.

"Bueno, es que quién no se separa. Todo el mundo se separa. La que me importa es la mía. Ellos... si quieren ser felices así pues perfecto. Es que se separa todo el mundo tampoco es una cosa. A mí lo que me sorprendió sobre todo fue mi separación", ha respondido entre risas la actriz a las cámaras de Europa Press.

La reacción de Javier Calvo

Los protagonistas de la historia también han hablado de su ruptura después del comunicado. Abordado por los medios de comunicación en el aeropuerto, Javier Cavo dijo: "Somos mejores amigos, lo éramos antes de estar juntos y lo seguimos siendo. Es la persona más importante de mi vida".

Sobre los rumores acerca de una relación con el cantante Guitarricadelafuente, explicó: "Llevo no sé cuántos meses rodando con Álvaro [nombre real de Guitarricadelafuente]. Es una de las personas más increíbles que conozco. Su novio es increíble. Somos hermanos, somos amigos y somos familia. Es una de las personas más importantes de mi año, hemos rodado la película más bonita que hemos rodado nunca", comentó en referencia a este nuevo proyecto que estará basado en una obra inacabada de Federico García Lorca y para el que contarán también con Glenn Close, Lola Dueñas y Penélope Cruz.

Unos días antes, Javier Ambrossi, a la salida de su casa dijo que su relación con Javier Calvo era "muy buena" y recalcó que era su "amigo antes de ser su pareja" y que iban a segur igual.