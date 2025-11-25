Javier Calvo rompe su silencio tras su ruptura con Ambrossi y aclara los rumores sobre Guitarricadelafuente

La ruptura de Javier Calvo y Javier Ambrossi después de 13 años de relación sigue despertando dudas por parte de sus seguidores y también algunas incógnitas dentro de la industria del entretenimiento.

Los Javis anunciaron tras la noticia que continuarían trabajando juntos, como han hecho otras tantas parejas del mundo del cine o la música, sin embargo, poco después se conoció que vendían su casa en común en Pozuelo de Alarcón (Madrid), la cual se popularizó tras un reportaje en la revista AD.

Después de que Ambrossi respondiese a la prensa sobre su relación con Calvo y la calificase como "muy buena", recalcó que era su "amigo antes de ser su pareja", ahora ha sido el que diera vida a Fer en Física o Química quien se ha pronunciado ante la prensa a su llegada al aeropuerto procedente de México.

"Somos mejores amigos, lo éramos antes de estar juntos y lo seguimos siendo. Es la persona más importante de mi vida", declaró a los periodistas coincidiendo con las declaraciones de su expareja. "Somos mejores amigos, lo éramos antes de estar juntos y lo seguimos siendo. Es la persona más importante de mi vida", ha defendido.

También ha respondido ante los rumores que le relacionaban con el cantante Guitarricadelafuente, quien protagoniza la próxima película de Los Javis, La bola negra, y a cuyo concierto acudió junto a Ambrossi el pasado mes de octubre. No obstante, ha dejado claro que mantienen una muy buena relación personal que no trasciende el plano sentimental.

"Llevo no sé cuántos meses rodando con Álvaro [nombre real de Guitarricadelafuente]. Es una de las personas más increíbles que conozco. Su novio es increíble...", ha empezado relatando. "Somos hermanos, somos amigos y somos familia. Es una de las personas más importantes de mi año, hemos rodado la película más bonita que hemos rodado nunca", ha enfatizado sobre su vínculo con él en base a este nuevo proyecto que estará basado en una obra inacabada de Federico García Lorca y para el que contarán también con Glenn Close, Lola Dueñas y Penélope Cruz, entre otros rostros conocidos.

