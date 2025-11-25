Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Javier Calvo rompe su silencio tras su ruptura con Ambrossi y aclara los rumores sobre Guitarricadelafuente
Influencers y Celebrities
Influencers y Celebrities

Javier Calvo rompe su silencio tras su ruptura con Ambrossi y aclara los rumores sobre Guitarricadelafuente

El director y actor ha respondido a las preguntas de los periodistas.

Marina Prats
Marina Prats
Javier Calvo a su llegada en el aeropuerto.Europa Press Entertainment

La ruptura de Javier Calvo y Javier Ambrossi después de 13 años de relación sigue despertando dudas por parte de sus seguidores y también algunas incógnitas dentro de la industria del entretenimiento. 

Los Javis anunciaron tras la noticia que continuarían trabajando juntos, como han hecho otras tantas parejas del mundo del cine o la música, sin embargo, poco después se conoció que vendían su casa en común en Pozuelo de Alarcón (Madrid), la cual se popularizó tras un reportaje en la revista AD.

Después de que Ambrossi respondiese a la prensa sobre su relación con Calvo y la calificase como "muy buena", recalcó que era su "amigo antes de ser su pareja", ahora ha sido el que diera vida a Fer en Física o Química quien se ha pronunciado ante la prensa a su llegada al aeropuerto procedente de México.

"Somos mejores amigos, lo éramos antes de estar juntos y lo seguimos siendo. Es la persona más importante de mi vida", declaró a los periodistas coincidiendo con las declaraciones de su expareja. "Somos mejores amigos, lo éramos antes de estar juntos y lo seguimos siendo. Es la persona más importante de mi vida", ha defendido.

También ha respondido ante los rumores que le relacionaban con el cantante  Guitarricadelafuente, quien protagoniza la próxima película de Los Javis, La bola negra, y a cuyo concierto acudió junto a Ambrossi el pasado mes de octubre. No obstante, ha dejado claro que mantienen una muy buena relación personal que no trasciende el plano sentimental.

EL HUFFPOST PARA PEOPLE'S DAILY ONLINE

"Llevo no sé cuántos meses rodando con Álvaro [nombre real de Guitarricadelafuente]. Es una de las personas más increíbles que conozco. Su novio es increíble...", ha empezado relatando. "Somos hermanos, somos amigos y somos familia. Es una de las personas más importantes de mi año, hemos rodado la película más bonita que hemos rodado nunca", ha enfatizado sobre su vínculo con él en base a este nuevo proyecto que estará basado en una obra inacabada de Federico García Lorca y para el que contarán también con Glenn Close, Lola Dueñas y Penélope Cruz, entre otros rostros conocidos.

¡Mantente al día con El Huffpost! Sigue todas las noticias desde tu móvil en nuestra APP. Puedes descargarla tanto para Android como iOS.

Marina Prats
Marina Prats
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactora de LIFE en El HuffPost España y mi misión es acercarte la última hora del mundo de la cultura, la música y el entretenimiento.

 

Sobre qué temas escribo

Escribo principalmente de música, cultura, cine, series y entretenimiento porque, aunque sirva para desconectar, bailar o echar un rato entre palomitas, la cultura esconde mucho más. Evitando el elitismo, trato de tender la mano a las nuevas tendencias de la industria musical o del audiovisual a través de entrevistas con artistas emergentes —que pronto dejarán de serlo— y compaginarlo con el análisis de lo más mainstream como Taylor Swift o Bad Bunny.


En estos ocho años he cubierto los Goya, los Oscar, el Benidorm Fest o Eurovisión. Sí, soy la responsable de los memes que han inundado la cuenta de X de El HuffPost en Eurovisión. Siempre buscando un contenido cercano, sin perder el rigor, contando más allá de lo que se pueda ver en la pantalla.
Aunque no siempre haya relación con la industria cultural, también he cubierto temas relacionados con el Feminismo y el colectivo LGTBIQ+.

 

He podido contar en primera persona con supervivientes del “Stonewall español” que es el Pasaje Begoña, denunciar la situación que viven los menores trans o hablar sobre qué significa la manosfera antes de que llegara a Netflix ‘Adolescencia’.

 

Mi trayectoria

Nací en Málaga, donde estudié Periodismo por vocación en la Universidad de Málaga, entre playlists de Spotify, discos y conciertos. Antes de incorporarme a El HuffPost en 2017, colaboré diversas revistas culturales y de entretenimiento. En 2016 trabajé en el departamento de comunicación de UPHO Festival, un festival de fotografía contemporánea urbana parte del proyecto europeo Urban Layers. Y, aunque sigo echando de menos Andalucía, me trasladé a Madrid para estudiar el Máster en Periodismo Cultural en la Universidad CEU San Pablo. En 2018, compaginé mi trabajo en El HuffPost con la coordinación de proyecto de la Bienal de Arte Contemporáneo de Fundación ONCE celebrada en CentroCentro. Desde 2017 trabajo en El HuffPost España, donde he logrado una nominación a los premios GLAAD y ser finalista de los Premios Papageno en 2022.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 