Un psicólogo pide a los abuelos dejar de decir estas frases a sus nietos con aviso especial a padres incluído

No hay amor que iguale el de un abuelo o una abuela por su nieto o nieta. Los lazos que se forjan entre los más pequeños y los mayores de la casa suelen dejar huella en ambos y ser de lo más especiales. De los segundos los primeros obtienen esos pequeños caprichos que, en el día a día, papás y mamás no pueden darles a sus hijos.

Pero va mucho más allá. En muchas ocasiones, para que la conciliación sea posible, las familias precisan en más de una ocasión de la ayuda de abuelos y abuelas en períodos como el verano o en algunas de las vacaciones o puentes que los escolares tienen pero sus padres, no.

Por lo tanto, dada su relación y el tiempo que pasan con ellos, los abuelos terminan siendo una parte esencial de la vida de muchos niños. En este sentido, expertos en psicología han advertido que hay unas cuantas frases que los abuelos o abuelas, a veces, dicen a los más pequeños y que deberían evitar.

Así lo ha afirmado el portal dedicado a paternidad y maternidad Good to Know. Este ha recogido las declaraciones del psicólogo clínico Daniel Glazer, que ha apuntado que los abuelos son "a quienes recurrimos en busca de sabiduría, amor incondicional y, tal vez, unos pocos de mismos".

"Pero incluso sus palabras bien intencionadas pueden causar inadvertidamente ondas debajo de esos exteriores cálidos y cariñosos", afirmaba el experto en declaraciones que ha difundido el ya mencionado portal.

"Es posible que comentarios aparentemente inofensivos no llamen la atención de otro adulto", puntualiza el mismo psicólogo. Pero, si se atiende "al frágil concepto que tienen de sí mismos los nietos pequeños", esas afirmaciones pueden llegar a tener "un poder inesperado para socavar la confianza familiar y erosionar los cimientos emocionales".

Algunas de esas frases tienen que ver con los progenitores de los pequeños. "No se lo digas a tus padres" o "Tu padre y tu madre están equivocados sobre..." algo son algunas de ellas. Siguiendo con el entorno familiar, el experto tampoco recomienda decirle a los niños cosas como "eres mi nieto favorito" u "ojalá tu hermano se pareciera más como tú".

Ha advertido también de los comentarios acerca del aspecto físico de los niños. "Mi conejito gordito" o "¡estás muy grande! ¿Has engordado?", tampoco recomienda decírselo. Y lo mismo pasa con frases como "Sólo los bebés todavía juegan con eso", "¿no es ese un juego tonto? o "¡será mejor que le des un abrazo y un beso a la abuela!".

Atención también a lo que dicen padres y madres

Las palabras que emplean los adultos con los niños tienen un poder enorme, incluso cuando se pronuncian con cariño. Por eso, psicólogos y educadores insisten en que tanto padres como abuelos deben cuidar la forma en que se comunican con los más pequeños, especialmente en los momentos de frustración o conflicto. Tal como recordaba la psicóloga @aiorapsicologa en un vídeo viral, algunas expresiones habituales pueden generar “ansiedad y miedo” en los hijos o nietos, minando su seguridad emocional sin que los adultos sean conscientes de ello.

Frases como “no llores por tonterías” o “ya estás otra vez igual” pueden parecer una forma de tranquilizar, pero en realidad transmiten al niño la idea de que sus emociones no son legítimas. Según la especialista, este tipo de mensajes fomentan la represión emocional y dificultan que los menores aprendan a expresar lo que sienten. Con el tiempo, eso puede derivar en bloqueos emocionales y en una baja autoestima, porque el niño interioriza que mostrar vulnerabilidad está mal.

También es esencial evitar comparaciones (“ojalá fueras más como tu hermano”), etiquetas (“eres un desastre”) o diminutivos despectivos (“mi gordito”, “mi llorón”), que pueden perpetuar inseguridades o complejos.

Los expertos recomiendan reemplazar las correcciones rígidas o las frases que niegan las emociones por respuestas que validen lo que sienten los pequeños. Un simple “entiendo que estés enfadado” o “sé que eso te ha dolido, ¿quieres hablarlo?” fomenta la confianza y la empatía. Además, refuerza la idea de que los abuelos son un espacio seguro donde los niños pueden expresarse sin miedo al juicio.

Otra recomendación clave es no cargar al menor con las emociones del adulto. Decir frases como “me pones triste cuando lloras” o “me duele verte así” puede generar culpa en los niños, que empiezan a sentirse responsables del bienestar de los mayores. Esto, advierten los psicólogos, puede desembocar en ansiedad y una tendencia a complacer constantemente a los demás, incluso a costa de su propio bienestar.