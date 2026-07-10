Que aparte la mirada mientras le hablas no es mala señal, sino que puede indicar que procesa lo que dices: las cinco señales de que has causado buena impresión

Una sonrisa, una conversación que fluye o un gesto casi imperceptible pueden decir mucho más de lo que parece tras conocer a alguien. Aunque mantener el contacto visual suele asociarse a una buena primera impresión, los expertos advierten de que desviar la mirada durante unos segundos no siempre es una mala señal. De hecho, puede ser una muestra de que la otra persona está procesando lo que acaba de escuchar y presta atención a la conversación.

Así lo recoge un artículo del colaborador Jeff Haden para CNBC, que repasa cinco comportamientos que suelen indicar que la conexión ha sido positiva tras un primer encuentro. La primera pista aparece cuando la conversación deja atrás la cortesía inicial. Más allá de una sonrisa de compromiso, las risas espontáneas y las expresiones naturales son un indicio de que la otra persona se siente "cómoda".

El contacto visual también aporta información, aunque con matices. Mirar a los ojos de forma habitual suele reflejar interés, pero romper ese contacto durante una conversación profunda no tiene por qué interpretarse como desinterés. Si después vuelve a establecerse, puede significar que la persona estaba reflexionando sobre lo que se le acababa de decir.

Otra señal es la distancia física, pues, aunque cada persona tiene sus límites respecto al espacio personal, acercarse de forma natural durante la conversación suele indicar confianza y comodidad. El interés también se percibe cuando la charla deja de ser un simple intercambio de preguntas y respuestas. Si la otra persona comienza a introducir nuevos temas o amplía la conversación por iniciativa propia, es probable que quiera mantener el diálogo y fortalecer la conexión.

Por último, los expertos apuntan a un gesto casi inconsciente: imitar las expresiones faciales del interlocutor. Sonreír al mismo tiempo o reflejar de forma espontánea un gesto de sorpresa o escepticismo suele ser una señal de sintonía emocional.

Según Haden, detrás de muchas buenas primeras impresiones hay un elemento común: la curiosidad genuina por la otra persona. Mostrar interés real, hacer preguntas de seguimiento y escuchar con atención favorece que la conversación resulte más natural y deje un recuerdo positivo.