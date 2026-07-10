Miguel Tellado echa la culpa al Gobierno del incendio de Almería y Óscar Puente no se contiene: "¿Pero este pedazo de sinvergüenza?"

El secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, ha protagonizado unas polémicas declaraciones al politizar el catastrófico incendio en Los Gallardos, un municipio almeriense. Hasta el momento, el fuego se ha cobrado la vida de 12 personas y 23 siguen sin ser localizadas.

El número 2 de Feijóo ha hablado durante la apertura de los cursos de verano de la Universidad Complutense de Madrid, en El Escorial: "España necesita mejores servicios públicos en todos los ámbitos, especialmente para prevenir y combatir tragedias como la que hemos sufrido hoy, precisamente, en Almería".

"Se requieren más medios, mejores recursos y tener toda la atención puesta en el servicio a los españoles", ha añadido. También cree que es "crucial" apostar por la colaboración entre administraciones: "Eso tiene que verse ante hechos tan graves como los que estamos sufriendo".

"España necesita urgentemente un gobierno central, centrado, única y exclusivamente en la gestión. Y eso es algo que se ha abandonado en la política española a lo largo de los últimos años", ha defendido Tellado, quien insistía nuevamente en que España necesita ese gobierno central centrado en la gestión porque "hoy, lamentablemente, no lo tenemos".

Óscar Puente no se contiene

Tellado un gobierno compuesto "por buenos gestores públicos, que se ocupen a diario y en exclusiva de los problemas reales de la sociedad española". Afirma que hay una necesidad en España de un gobierno "que gestione, que resuelva, que colabore con el resto de administraciones públicas, las autonómicas, las provinciales, las locales, para entre todos mejorar la calidad de vida de las personas".

El ministro de Transportes, Óscar Puente, no ha podido evitar contenerse y le ha dejado una de las respuestas más contundentes que se le recuerdan: "¿Pero este pedazo de sinvergüenza está culpando al Gobierno de España del incendio de Almería y de sus consecuencias?".

"¡Cuando recortan los efectivos antiincendios, que son de su competencia, y no son capaces una vez más de mandar el mensaje de ESalert!", ha exclamado Puente. Su tuit ya ha alcanzado más de 4.000 'me gusta' (y subiendo) en apenas unos minutos.

Los datos a los que se refiere, tal y como han reportado algunos usuarios en las respuestas, son que en el Gobierno del PP andaluz, respecto a septiembre de 2025, hay 96 agentes de extinción de incendios menos (698 frente a 602).