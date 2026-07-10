Una bailarina de barra americana entre dos ataúdes al ritmo de Queen: el funeral de una pareja de Ámsterdam divide a medio internet

La escena es difícil de creer para quienes estén acostumbrados a un funeral al uso. Dos féretros con las fotos de los fallecidos delante, flores... y ahí acaba lo convencional. Como compañía, los sones de The show must go on de Queen y ... una bailarina de barra americana entre ambos ataúdes.

Sí, es real, por mucho que cueste pensarlo. Se trata de uno de los más especiales —fácilmente podemos decir que el que más— funerales organizados por la funeraria dirigida por Iede Hoorn en Ámsterdam (Países Bajos). Este empresario ha hablado con el periódico neerlandés AD para explicar el por qué de semejante ceremonia de despedida... y por qué no deberíamos sorprendernos tanto.

Las víctimas eran la esposa y el esposo, solo que este había fallecido tiempo atrás y exhumaron su cuerpo para poder hacer una ceremonia conjunta. Para más detalle, la pareja había sido propietaria de uno de los locales más conocidos del Barrio Rojo de la capital holandesa.

La hija y el yerno del matrimonio explicaron al funerario la actividad que habían tenido sus padres y le pidieron "hacer algo con eso". Pronto le transmitieron una idea más concreta, la de colocar una barra en el lugar de la ceremonia y ubicada entre los dos ataúdes. Ellos mismos le pidieron realizar ese baile a una de las empleadas del local que había regentado la pareja.

Evidentemente, era un baile erótico.

"Yo también estaba muy nervioso. Que los familiares me confiaran la organización de esto es increíble. Fue un funeral muy especial que, creo, no se superará en mucho tiempo. Y salió de maravilla. Reflejó a la perfección la personalidad de las personas a las que nos despedíamos", reconoce Hoorn al medio AD.

El evento no es del todo reciente; tuvo lugar hace año y medio, pero la viralización reciente de las imágenes ha disparado el interés y en algunos casos la indignación. "Leo comentarios como 'esto solo puede pasar en los Países Bajos'. Pero cuando la gente lee la historia de estas personas, su opinión cambia por completo", admite el responsable de la funeraria.