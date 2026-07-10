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El Gobierno se pronuncia sobre los rumores de que Marruecos acogerá la final del Mundial 2030
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El Gobierno se pronuncia sobre los rumores de que Marruecos acogerá la final del Mundial 2030

La ministra Tolón asegura que no hay "nada oficial" y que el Ejecutivo pelea para que sea España quien acoja el partido decisivo. 

Redacción HuffPost
Agencias
Pedro Sánchez, junto a Infantino, el primer ministro de Marruecos y el ministro de Asuntos Exteriores portugués, en septiembre de 2025
Pedro Sánchez, junto a Infantino, el primer ministro de Marruecos y el ministro de Asuntos Exteriores portugués, en septiembre de 2025IRA L BLACK

La ministra de Educación, Cultura y Deportes, Milagros Tolón, ha restado crédito este viernes a las informaciones que apuntan a que Marruecos pudiera ser la sede de la final del Mundial de Fútbol 2030, asegurando que "no hay nada oficial".

"No hay nada, son informaciones que salen, no son oficiales y les puedo asegurar que este Gobierno va a trabajar para que la final sea en España", ha afirmado la ministra del ramo.

A preguntas de los medios en un acto en Toledo junto al rector de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), Julián Garde, en la Facultad de Ciencias del Deporte, ha avanzado una reunión en septiembre con la FIFA de cara a la preparación de esta cita en 2030.

La Comisión Interministerial para la preparación de la final del mundial la forman ocho grupos de trabajo, con más de 150 personas y doce ministerios implicados, en colaboración con la Real Federación de Fútbol.

Según medios como The Objective, Marruecos habría atado los votos para llevarse la final del Mundial 2030 gracias a Trump, Catar y Arabia Saudí. Frente a la opción del estadio Hassan II, actualmente en construcción y que tendría capacidad para unas 115.000 personas, se encuentran el Santiago Bernabéu de Madrid y el Camp Nou de Barcelona. 

El Mundial 2030 se celebrará entre el 13 de junio, día de la inauguración oficial, y el 21 de julio. Aunque se celebrará bajo una triple candidatura, serán seis los países que acojan partidos, ya que Uruguay, Argentina y Paraguay serán sede de uno de los encuentros, como guiño a Sudamérica y en homenaje a la primera edición del torneo, que se jugó en 1930 en Uruguay.

Redacción HuffPost
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