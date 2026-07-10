El economista Julen Bollain asegura que todos los veranos pasa "lo mismo" con los incendios y el PP: "Buscan un culpable en Sánchez" 

El incendio de la provincia de Los Gallardos, en Almería, se ha cobreado ya 12 víctimas y hasta el momento hay 23 desaparecidos. Al margen de las pérdidas materiales y humanas, la noticia en clave política está en el señalamiento del PP al Gobierno.

El secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, no ha tardado en cargar contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez. "España necesita un Gobierno centrado en la gestión porque hoy, lamentablemente, no lo tenemos", ha afirmado, asegurando que "se requieren más medios, mejores recursos y tener toda la atención puesta en el servicios a los españoles".

Para el economista Julen Bollain, la estrategia del PP cuando se producen catástrofes con víctimas mortales sigue un patrón muy claro. Dicho 'modus operandi' consta de tres pasos que ha explicado en su cuenta de X.

"Todos los veranos la misma historia", apunta Bollain. En primer lugar, " recortan en prevención y en personal. Seguidamente, "cuando llegan los incendios, tiene que ir la UME a ayudar". Y por último, "buscan un culpable en Sánchez".

El economista vasco expone esta teoría al tiempo que se hace eco de una noticia publicada por laSexta. "El Gobierno de Juanma Moreno reduce un 14% los agentes de extinción de incendios al inicio de la campaña de alto riesgo en Andalucía", reza el titular.

Óscar Puente no se guarda nada

Las palabras de Tellado no han quedado sin respuesta desde el Gobierno. Fiel a su estilo, el ministro de Transportes Óscar Puente ha salido en defensa del Ejecutivo atacando directamente al secretario general del PP.

"¿Pero este pedazo de sinvergüenza está culpando al Gobierno de España del incendio de Almería y de sus consecuencias?. ¡Cuando recortan los efectivos antiincendios, que son de su competencia, y no son capaces UNA VEZ MÁS de mandar el mensaje de esalert!", ha escrito Puente en su cuenta de X.

No es la única réplica que el ministro de Transportes ha dado al PP. "Un terrible incendio que ya ha dejado muertos y varios desaparecidos, y un ministro insultando a la oposición. Ya está bien", ha escrito Cuca Gamarra, del PP, en su cuenta de X respondiendo a otro tuit de Puente donde hacía alusión a Alberto Núñez Feijóo.

En este, el ministro decía: "Parece que quieren que Feijóo llegue también bajo Palio, como el Caudillo. Spoiler: ni así va a llegar". Un mensaje que, según Puente, no está relacionado con el incendio y sus consecuencias, pero sí "con vuestra NEFASTA GESTIÓN".