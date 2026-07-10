La Audiencia Nacional investigará a dos mandos militares israelíes por detención ilegal al interceptar la flotilla a Gaza

Un juez de la Audiencia Nacional española ha admitido a trámite dos querellas para investigar a dos altos mandos militares israelíes por un delito de detención ilegal durante el abordaje el 1 de octubre de 2025 a la Flotilla Global Sumud, que se dirigía a Gaza con ayuda humanitaria.

Contra el criterio de la Fiscalía, el juez Francisco de Jorge ha decidido admitir a trámite dos querellas interpuestas por dos formaciones políticas de izquierda -Partido Comunista e Izquierda Unida- y varios particulares contra el jefe del Estado mayor de las Fuerzas Armadas Israelíes (FDI), Eyal Zamir, y otro mando israelí.

Además, el juez ha decidido también pedir a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, que se pronuncie acerca de si puede investigar de forma independiente lo ocurrido en embarcaciones de bandera española o, de lo contrario, que le requiera inhibirse si los hechos denunciados deben incluirse en la investigación de este organismo sobre delitos de genocidio, crimen de guerra o contra la humanidad.

Mientras tanto, el magistrado advierte de que continuará adelante con el procedimiento por detención ilegal a bordo de las embarcaciones de bandera española y que practicará las actuaciones consideradas urgentes.

De Jorge considera que la Audiencia Nacional es competente para investigar esta querella porque en el abordaje de varios buques en alta mar por parte del Ejército israelí a unas 70 millas náuticas de la costa el 1 de octubre de 2025, en el que los militares tomaron el control de las naves y privaron de libertad a sus tripulantes, había varias embarcaciones de bandera española.