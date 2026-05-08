Rafael Bachiller, director del Observatorio Astronómico Nacional, sobre el eclipse del 12 de agosto: "Cuando uno ha visto un eclipse solar total, no lo olvida nunca, no se puede uno perder el de España"

El próximo 12 de agosto de 2026 la Península Ibérica vivirá una experiencia totalmente única: poder observar un eclipse total de Sol, algo que no ocurría en la península ibérica en más de un siglo. El director del Observatorio Astronómico Nacional, Rafael Bachiller, ha pasado por RTVE para explicar este fenómeno y ofrecer algunos consejos para aprovechar al máximo la observación.

"Es muy especial porque un eclipse solar total que venga a visitarnos aquí en nuestro país no se da todos los días", comienza en su discurso, donde destaca que llevaba sin ocurrir algo igual en la península ibérica "más de un siglo. Ha habido uno en Canarias entre medias, pero en la península ibérica no veíamos algo parecido prácticamente desde 1905".

"Son muchas facetas las que cubre un fenómeno como este. Nosotros desde la comisión científica nos esforzamos por la divulgación por dar toda la información astronómica que es relevante para la organización pero después hay otros ministerios que tiene en cuenta todos los aspectos que son relevantes: turismo, logística, movilidad, seguridad, sanidad por la protección ocular, etc", explica.

Algunas de las recomendaciones que ofrece el experto son proteger la vista del sol o coger un buen sitio desde dónde se pueda observar bien. "Lo primero que no hay que perdérselo porque es un fenómeno verdaderamente muy emotivo. Cuando uno ha visto un eclipse solar total no lo olvida nunca. [...] Es un fenómeno que uno no se puede perder, entonces para no perdérselo no hay que improvisar. Es decir, hay que pensar bien desde dónde lo vamos a ver", asegura el mismo.

"Hay que protegerse los ojos, además de haber elegido bien el sitio, y hay que disfrutar de la totalidad cuando se ve ese momento único que es cuando se ve la corona solar, que es un espectáculo muy único", agrega.

Respecto a los lugares dónde Bachiller recomienda verlo se encuentran "desde Galicia, Asturias, Cantabria, hasta Baleares". "Dentro de esa zona hay muchos sitios que son estupendos para verlo. Lo único que uno tiene que tener cuidado es de estar en un sitio en el que se vea el sol porque cómo va a estar muy bajo sobre el horizonte. El eclipse va a ser a las 20:30 y puede que si tienes un cerro delante o un árbol o un edificio te pierdas el espectáculo", continua.