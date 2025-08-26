Adiós a la cirugía estética: qué son los 'tweakments', la tendencia que siguen los jóvenes gracias a TikTok

En los últimos años, el uso de la medicina estética ha aumentado y según los expertos los jóvenes están recurriendo más que las generaciones anteriores a someterse a tratamientos como bótox, ácido hialurónico y todo tipo de alternativas para mejorar la calidad de la piel.

Eso sí, en los últimos tiempos también se ha visto cómo se apostaba por estos procedimientos menos invasivos en lugar de cirugía estética. Buena muestra de ello es el aumento de la popularidad de los tweakments, un concepto formado por las palabras tweak (ajuste o retoque) y treatment (tratamiento), que está ganando adeptos en redes sociales, especialmente TikTok e Instagram.

"Estamos definitivamente en una nueva etapa en tratamientos de medicina estética, la cual no consiste tanto en nuevos procedimientos, porque en realidad en los últimos años no hemos tenido grandes innovaciones, sino en un nuevo uso de los ya existentes", explica Juan Carlos Holguera, médico estético divulgador del laboratorio Croma, en una nota informativa.

Según el doctor, en los últimos cinco años "el concepto de belleza ha evolucionado hacia algo mucho más natural". Holguera explica que la clave de esta nueva tendencia es utilizar tratamientos que ya están en el mercado "pero en cantidades más pequeñas y combinada con otros procedimientos" para que sean menos invasivos.

En esta nueva tendencia de los tweakments, existen cuatro tratamientos que destacan por encima del resto. El primero son los neuromoduladores, como el bótox, que "a día de hoy son el único procedimiento efectivo para las arrugas dinámicas causadas por la musculatura".

Los otros tres procedimientos podrían agruparse bajo "técnicas de medicina regenerativa" y se han popularizado "porque lo que hacen es preservar y corregir sin perder la esencia”.

Se trata de los Polinucleótidos, "moléculas de ADN provenientes de las gónadas de la trucha asalmonada, que se encargan de transmitir señalas para diferentes funciones, desde la formación de colágeno y elastina"; los exosomas, "que van a dar la orden de reparar tejidos, despigmentar o estimular la formación de colágeno" y se administran de manera tópica; y de Skinboosters, "tratamientos muy consolidados en el mercado, que se realizan con ácidos hialurónicos nada o muy poco reticulados, para favorecer la hidratación de la piel con una estimulación de colágeno indirecta".