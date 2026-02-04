La historia tras el retrato de Mariano Barbacid que ha llegado a todos los rincones del planeta: "Está siendo una locura"

En medio de un inicio de año 2026 negro marcado por el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), que dejó 46 fallecidos y congeló el corazón de todo el país, una noticia se hizo hueco por la esperanza y el rayo de luz que transmitía: Mariano Barbacid y su equipo de investigadores en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) informaron que habían sido capaces de eliminar por completo tumores de páncreas en modelos experimentales de ratón utilizando una triple combinación terapéutica.

A las horas de la publicación de este hito le siguió la difusión de un retrato del propio bioquímico español. Corrió como la pólvora en X y se compartió masivamente llegando a todos los puntos del planeta. Este estaba dibujado a lápiz, aunque realmente seguía una técnica mixta al pintar la mancha que tiene Barbacid en el rostro con acuarela.

La autora del retrato ha sido la artista Coco Bay Art, una alicantina licenciada en Bellas Artes y con másteres en diseño que en la plataforma de Elon Musk se llama @Ana9Lisa. El tuit en el que compartió el retrato tiene más de 3,6 millones de visualizaciones y 300.000 me gusta, cifras que son prácticamente inalcanzables.

Junto a la imagen dejó un mensaje emotivo que también ha sido importante a la hora de lograr este alcance: "Este es Mariano Barbacid, él y su equipo han conseguido eliminar por completo el cáncer de páncreas en ratones. Y después de una semana de noticias nefastas y discusiones salvajes, esto es lo que merece ser destacado, la esperanza. Es de colorinchis, y aquí va mi arte para él".

Coco Bay Art, aún todavía "alucinando y flipando" por la que se ha liado con su dibujo, ha conversado con El HuffPost para agradecer el cariño que ha recibido de la gente, aunque también ha visto como cuentas se han intentado apropiar del dibujo: "Ha sido un poco una locura, pero no solo porque se haya viralizado de esa manera, sino porque además la gente me ha cogido el texto, el dibujo y ha sido algo que no había vivido ni había visto nunca. Por ejemplo, un italiano en sus redes sociales ha borrado mi firma y le ha puesto la suya".

"Con mi dibujo solo quería honrar un momento bonito y un hito de la ciencia, que además se ha producido en unas semanas nefastas y con mucha tensión. El cáncer de páncreas es de lo más agresivos, mi abuela y mi tía murieron de cáncer y pensé al ver la noticia que había que honrar a esta persona que está haciendo algo tan importante", recalca la artista, que pone en valor el trabajo de Barbacid y del resto de los integrantes de su equipo..

La autora asegura que estaría encantada de poder entregárselo a Barbacid. De momento, detalla, desde Cris contra el cáncer le escribieron de forma pública y un investigador del equipo del científico lo hizo de forma privada.

"Contactó conmigo para decirme que se lo iba a enseñar. Ahí ya se me ocurrió preguntarle si se lo podía mandar o dárselo en mano y me respondió que esto último era muy difícil por la agenda que tiene, pero que sí que se lo podía mandar al CNIO con su nombre para que llegara", explica.

Además y viendo el éxito mundial que ha sido, también ha pensado en hacer un segundo dibujo y donarlo a la ONG para que lo subasten y el dinero recaudado se destine a la investigación. "No sé si se podría ni si sacaría mucho dinero, pero es una idea que tengo y me parece una cosa bonita", afirma.

La mancha, la seña de identidad de un científico único

Preguntada por cuál es el secreto del éxito que ha tenido, no da una respuesta clara. Explica que puede ser una suma de ingredientes y factores como el hecho de ser una noticia positiva contra una enfermedad que afecta a muchísima gente, el propio dibujo y el mensaje que ha añadido.

La mancha es claramente lo que más llama la atención a primera vista. La ha hecho transformada en una especie de nebulosa o en una de esas imágenes que se toman del espacio o del cosmos desde un telescopio de la NASA.

"Leí comentarios sobre la mancha que tiene en la cara y yo creo que lo que nos hace especiales es lo que nos hace únicos, así que se me ocurrió hacerlo como si fuera una nebulosa, con estrellas y simulando el cosmos. El espacio abierto es lo que nos hace únicos y quería resaltar lo que la gente estaba atacando como si fuera un defecto cuando no lo era y creo que mucha gente lo ha entendido así", describe Coco Bay Art, que especifica que le llevó una hora y media hacer el dibujo.

De hecho, relata que se emocionó especialmente cuando una chica le contó que tiene una mancha similar en su rostro y que le hizo llorar al ver su dibujo y entenderlo como que es algo único. "El arte remueve sentimientos y emociones y si yo a ellos se los he removido, ellos a mí con su cariño también", describe.

Mariano Barbacid en el Olimpo de la ciencia: 50 años dedicado a la investigación del cáncer y con varios hitos contra la enfermedad El impacto causado por el estudio en el que ha logrado eliminar tumores de páncreas en ratones le ha colocado, por méritos propios, en primera línea de la actualidad.

El problema de apropiarse de lo ajeno

A pesar de que la idea de Coco Bay era la de honrar un avance científico único, ella se ha visto inmersa en uno de los problemas sociales actuales: el robo de obras ajenas y las malas praxis desarrolladas a través de la Inteligencia Artificial.

Resulta especialmente sangrante lo que hizo un usuario, que cogió el dibujo, lo alteró con IA, puso un fondo negro y hasta eliminó su marca de autor para introducir una nueva. La artista, que aunque agradece una y otra vez el cariño y la defensa que ha tenido, denuncia la desprotección en la que viven profesiones como la suya.

"Están creando algo y al margen de que sea un dibujo más o menos trascendente no deja de ser algo que has hecho tú y que haya gente copiando el mismo texto, alterando tu trabajo y diciendo que es su arte... No sé qué arte si el dibujo original está en mi casa", denuncia.

Además, prosigue enfadada pidiendo que "la IA permite hacer todo esto y es muy necesario legislar estos temas porque no se debería poder utilizar algo que ha hecho otra persona a tu gusto".

"También en más sentidos, porque hemos visto cómo había gente en X que pedía a la IA que pusiera en bikini o ropa interior a fotos normales. Hay que ponerle un coto y que no se puede hacer eso y si no que se pueda denunciar a las autoridades", sentencia.

Al final, como todo lo ocurre hoy en día en X, siempre hay una nota negativa aunque sea dentro de una de las mejores noticias que se han conocido en mucho tiempo.