Aurelio Rojas, cardiólogo, sobre cómo cuidar el corazón: "Si tú no lo paras, él te va a parar"

El corazón no solo late: también refleja cómo vivimos. Esa es una de las ideas centrales que defiende el cardiólogo Aurelio Rojas, que advierte de que el estrés, el cansancio y los hábitos diarios dejan huella directa en este órgano.

En una entrevista con 'La voz de Galicia', el especialista explica que el corazón está estrechamente conectado con el cerebro y el resto del cuerpo. No funciona de manera aislada: responde a las emociones, al descanso y al estilo de vida.

Cuando una persona atraviesa momentos de ansiedad o presión, el corazón se adapta, late más rápido y cambia su funcionamiento. El problema aparece cuando esa situación se mantiene en el tiempo. “Si tú no lo paras, él te va a parar”, resume.

Rojas insiste en que muchas señales de alerta se han normalizado. Una de las más claras es el cansancio. “No deberíamos levantarnos cansados después de ocho horas de sueño”, señala, subrayando que esa fatiga puede ser un aviso de que algo no va bien.

El especialista pone el foco en el estilo de vida actual, marcado por el sedentarismo y el estrés constante. Pasar horas sentado, moverse poco y compensarlo solo con algo de ejercicio al final del día no es suficiente. Por eso recomienda introducir movimiento a lo largo de toda la jornada, con pequeños paseos y pausas activas.

El ejercicio, explica, debe combinar actividad cardiovascular con trabajo de fuerza, ya que el músculo ayuda a proteger el organismo frente al envejecimiento y los efectos del estrés. A esto se suma la importancia de la alimentación, apostando por un modelo basado en productos naturales y evitando los ultraprocesados.

El descanso es otro pilar clave. Dormir poco tiene consecuencias directas sobre la salud cardiovascular, por lo que reducir horas de sueño de forma habitual puede aumentar el riesgo a largo plazo.

Además, el cardiólogo recuerda que el cuerpo no está preparado para el ritmo actual de vida. El estrés continuo altera el metabolismo y puede provocar desde fatiga hasta problemas más graves relacionados con el corazón.

Frente a esto, propone cambios progresivos y sostenibles, alejados de soluciones rápidas. Pequeños hábitos diarios, mantenidos en el tiempo, pueden marcar la diferencia no solo en la salud cardiovascular, sino también en cómo se siente una persona en su día a día.