Aurelio Rojas, cardiólogo: "Si tienes una infección en la boca, por pequeña que sea, esas bacterias pueden pasar a la sangre y de ahí a tu corazón"

Una simple caries o una encía inflamada pueden parecer problemas menores, pero podrían tener consecuencias mucho más graves de lo que se cree. Así lo advierte el cardiólogo Aurelio Rojas, conocido en redes sociales como @doctorrojas, donde acumula más de 1,4 millones de seguidores en Instagram.

"Si tienes una infección en la boca, por pequeña que sea, esas bacterias pueden pasar a la sangre y de ahí a tu corazón”. Una afirmación que ha generado impacto y que pone el foco en una enfermedad poco conocida pero potencialmente mortal. Se tarta de la endocarditis.

Qué es la endocarditis y por qué es tan peligrosa

La endocarditis infecciosa es una enfermedad grave que afecta principalmente a las válvulas del corazón. Según la Revista Española de Cardiología, se produce cuando bacterias u otros microorganismos llegan al corazón y forman acumulaciones de infección —compuestas por bacterias, fibrina y pus— que pueden dañar seriamente su funcionamiento.

Hay que tratarla a tiempo ya que puede provocar insuficiencia cardíaca, embolias e incluso la muerte. Su diagnóstico requiere pruebas clínicas, bacteriológicas y ecocardiográficas, y en algunos casos es necesaria cirugía.

Cómo una infección dental puede llegar al corazón

El proceso, aunque sorprendente, es relativamente sencillo de entender. Las encías están conectadas a los vasos sanguíneos, por lo que cualquier infección en la boca puede facilitar el paso de bacterias al torrente sanguíneo, lo que se conoce como bacteriemia.

Una vez en la sangre, estas bacterias pueden viajar hasta el corazón y adherirse a zonas vulnerables, especialmente si existen válvulas dañadas o inflamadas. Allí forman “vegetaciones” infecciosas que comprometen el funcionamiento cardíaco.

Rojas explica que este tipo de casos no son tan raros como se piensa, incluso en personas jóvenes. De hecho, relata el caso de un hombre de 30 años que comenzó con un dolor dental, desarrolló una infección con pus y, días después, acudió al hospital con fiebre, dificultad para respirar y un diagnóstico de infección cardíaca.

Una enfermedad poco común, pero muy grave

Según el experto la endocarditis afecta aproximadamente a 10 de cada 100.000 personas al año. Aunque su incidencia es baja, sus consecuencias pueden ser devastadoras, lo que hace que la prevención sea clave.

Entre los síntomas más habituales se encuentran fiebre, fatiga, dificultad para respirar, dolor en el pecho o en las articulaciones, sudoraciones nocturnas e incluso manchas en la piel. En muchos casos, puede confundirse con una gripe, lo que retrasa el diagnóstico.

La prevención empieza con la higiene bucal

Las personas con problemas cardíacos, prótesis valvulares o antecedentes de endocarditis deben consultar con su médico. Sin embargo, este escenario se puede prevenir en la mayoría de casos. Lo único que hace falta es cumplir con varios hábitos sencillos y saludables. Las recomendaciones principales son:

Cepillarse los dientes entre dos y tres veces al día

Usar hilo dental o cepillos interdentales

Acudir al dentista al menos cada seis meses

Tratar a tiempo caries, infecciones o sangrados

“Todo esto por no lavarse los dientes. Así de fácil. Y así de grave”, resume Rojas. Su advertencia busca concienciar sobre la relación entre la boca y el corazón, que muchas veces se subestima.