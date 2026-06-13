Irán descarta firmar con EEUU este domingo y aplaza el acuerdo preliminar a "los próximos días"

Una bandera iraní ondea al viento mientras varios barcos permanecen anclados, el 16 de mayo de 2026, en el estrecho de Ormuz, cerca de la isla de Larak.

El Gobierno iraní ha rechazado que el acuerdo preliminar que negocia con Estados Unidos vaya a firmarse este domingo como estimaba esta mañana el primer ministro de Pakistán, Shebhaz Sharif, sino que se cerrará "en los próximos días".

"El Memorándum de Entendimiento de Islamabad (...) no se firmará mañana. Tendremos que esperar para conocer la fecha exacta de la firma", ha afirmado el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei, según recoge la televisión pública iraní, IRIB.

Baqaei ha explicado que "no se puede descartar que ocurra en los próximos días", pero "debemos ser cautos a la hora de hacer comentarios debido a las reservas de la otra parte sobre este proceso". El portavoz iraní ha insistido en que el documento "se concentra en el fin de la guerra y por el momento se ha decidido no tratar la cuestión nuclear".

Este mismo sábado, el primer ministro de Pakistán anunciaba que esta declaracion de intenciones "probablemente" se "finalizará" en las próximas 24 horas mediante una "firma electrónica" del documento negociado; un acuerdo preliminar que abre la puerta a 60 días de negociaciones sobre el programa nuclear iraní y el estrecho de Ormuz, entre otras cuestiones.

"Estamos más cerca que nunca de un acuerdo de paz. Probablemente se finalizará en las próximas 24 horas en las que Pakistán se prepara para la firma electrónica del acuerdo de paz inmediatamente después y para las negociaciones a nivel técnico de la próxima semana", ha explicado Sharif en redes sociales. El portavoz iraní ha insistido en que el documento "se concentra en el fin de la guerra y por el momento se ha decidido no tratar la cuestión nuclear".

El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó el jueves que suspendía unos ataques presuntamente programados contra Irán alegando que, tras llevar a cabo "conversaciones al más alto nivel" con funcionarios iraníes, todas las partes han aprobado los "puntos finales" del acuerdo para poner fin a la guerra desatada con la ofensiva de Israel y Estados Unidos contra Irán hace más de tres meses.

Irán se ha limitado a matizar que "tan pronto" como las autoridades "competentes" hayan llegado a una conclusión sobre las negociaciones, lo anunciarán, en el marco de las negociaciones abiertas, con mediación de Pakistán, tras el alto el fuego alcanzado el 8 de abril, marcado por recientes intercambios de ataques.

En un principio fuentes de la negociación apuntaban a una firma del memorándum el domingo en Ginebra, Suiza, pero podría atrasarse hasta que se celebre la cumbre de líderes del Grupo de los Siete (G7) prevista en Evian, en los Alpes franceses, del 15 al 17 de junio.