Aleix Sala-Vila, investigador especializado en nutrición y salud cardiovascular, explica qué es el alzhéimer: "Es un tipo de demencia que no tiene un comienzo clínico súbito"

La explicación de qué es el alzhéimer suele generar confusión porque muchas personas utilizan este término como sinónimo de demencia. Sin embargo, no son exactamente lo mismo. Según lo explica Aleix Sala-Vila, investigador especializado en nutrición y salud cardiovascular, quien recuerda que el alzhéimer es solo uno de los distintos tipos de demencia y que, además, se caracteriza por una evolución lenta y progresiva.

"El Alzheimer es un tipo de demencia que no tiene un comienzo clínico súbito". Además insite en que "el Alzheimer es la forma más habitual (el 70% de los casos) de demencia". Esto significa que la enfermedad no aparece de un día para otro, sino que se desarrolla de forma gradual durante años.

Los primeros síntomas, según explica el experto, suelen ser pequeños olvidos o dificultades cognitivas que van aumentando con el tiempo, lo que hace que en muchas ocasiones pasen desapercibidos en sus fases iniciales.

Una anciana sufre demencia, en una imagen de archivo. HALFPOINT IMAGES VIA Getty Images

No todas las demencias son iguales

Sala-Vila explica que existen otros tipos de demencia con características muy distintas. Uno de los ejemplos más claros es la demencia vascular, cuyo inicio puede ser repentino. "Se obtura un vaso sanguíneo, pequeño o grande, en el cerebro y entonces empiezan los problemas. La aparición de la sintomatología es muy repentina, casi como un ictus", afirma.

De hecho, en algunos pacientes esta demencia aparece después de haber sufrido un ictus isquémico o hemorrágico. También existen otras variantes, como la demencia frontotemporal, aunque su frecuencia es mucho menor. Según recuerda el experto, alrededor del 70% de todas las demencias corresponden al alzhéimer.

¿Por qué aparece el alzhéimer?

La respuesta, según el investigador, todavía no está completamente clara. La evidencia científica apunta a que se trata de una enfermedad multifactorial, en la que intervienen numerosos factores. Entre ellos destacan la edad, la genética y los hábitos de vida. Incluso una persona sin antecedentes familiares puede desarrollar la enfermedad.

Primer plano de los ojos de una anciana pensativa en una residencia de ancianos, con miedo, estrés, preocupación, pena o depresión. Ansiedad, rostro de una anciana triste por la nostalgia, la duda o la demencia, la pérdida de memoria o el Alzheimer. Getty Images

Existe, eso sí, una forma muy poco frecuente de alzhéimer causada por mutaciones genéticas concretas, como las relacionadas con el gen de la presenilina. En esos casos, explica Sala-Vila, la enfermedad suele aparecer de forma temprana, incluso alrededor de los 40 años. Sin embargo, estos casos representan aproximadamente solo un 1% del total.

Sala-Vila recuerda que el envejecimiento es el principal factor asociado a la enfermedad y que el alzhéimer de inicio tardío suele aparecer a partir de los 65 años. No obstante, matiza que envejecer no equivale a padecer alzhéimer. Con la edad es normal experimentar ciertos cambios cognitivos y estructurales en el cerebro, pero eso no significa sufrir una demencia.

¿Puede el omega 3 prevenir la enfermedad?

El investigador Sala-Vila destaca el interés científico por el papel del DHA, un tipo de omega 3 especialmente importante para el cerebro y presente incluso en la leche materna durante el desarrollo infantil.

Un suplemento de Omega-3, que estimula la producción de colágeno en el cuerpo. Getty Images

Sin embargo, pide prudencia con las conclusiones. Aunque numerosos estudios muestran que las personas con niveles más elevados de DHA y EPA presentan una menor incidencia de demencia, no puede afirmarse que estos ácidos grasos prevengan o eviten el alzhéimer. "La evidencia habla de una asociación con un mejor riesgo, no de una prevención garantizada", aclara.