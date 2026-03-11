Científicos desarrollan anticonceptivos sin hormonas basados en anticuerpos 10 veces más potentes, pero los laboratorios no invierten: "La píldora domina el mercado y les reporta mucho dinero"

Nada en la vida es eterno, y los métodos anticonceptivos no son una excepción. Los científicos están desarrollando unos anticonceptivos sin hormonas que están basados en anticuerpos modificados en el laboratorio que impiden la fecundación.

Tal y como informan desde el medio de comunicación francés Le Monde, entre los proyectos que están en curso en estos momentos, los anticuerpos antiespermáticos se encuentran entre los más avanzados.

La empresa estadounidense de biotecnología Mucommune está trabajando en un método anticonceptivo que está basado en anticuerpos monoclonales que imitan a los producidos por mujeres con infertilidad inmunitaria.

Lo interesante es que los científicos están modificando esos anticuerpos y los están haciendo entre 10 y 16 veces más potentes (y por lo tanto, eficaces) que los extraídos inicialmente de mujeres infértiles.

Eric Reiter, investigador del Instituto Nacional de Investigación para la Agricultura, la Alimentación y el Medio Ambiente de Francia (INRAE), ha detallado al citado medio que "los anticuerpos que creamos no activan las células asesinas como los anticuerpos 'reales' que el cuerpo produce naturalmente ante un agente infeccioso. Se trata de anticuerpos muy específicos, programados para una función específica y con una duración de acción limitada. El sistema inmunitario nunca se activa".

Habrá que esperar al menos 10 o 15 años para la llegada al mercado

No obstante, la llegada al mercado de este nuevo método anticonceptivo basado en anticuerpos no se estima cercana. Reiter ha asegurado que "para todas las soluciones basadas en anticuerpos, estamos al menos a diez o quince años de su lanzamiento al mercado".

Respecto a por qué habrá que esperar tanto tiempo, el investigador del INRAE ha indicado que son necesarios "ensayos clínicos a gran escala, ya que aún estamos algo limitados en cuanto a la demostración in vivo. Es necesario extremar la precaución en el campo de la anticoncepción, ya que tratamos a personas sanas; no debemos provocarles ninguna enfermedad".

Otro de los grandes problemas para que este método anticonceptivo pueda ver la luz a más corto plazo es que la producción de anticuerpos requiere un gasto considerable que las farmacéuticas no están dispuestas a asumir.

En ese sentido, Mireille Le Guen, socióloga y demógrafa especializada en salud sexual y reproductiva, ha indicado a Le Monde que "las compañías farmacéuticas no tienen interés en invertir fuertemente en anticonceptivos no hormonales cuando la píldora domina el mercado y les reporta mucho dinero".