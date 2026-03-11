Pedro Sánchez responde a Von der Leyen y lanza un guiño a China, India y Brasil: "No queremos un mundo más nuclear, no queremos una Europa nuclearizada"

Las palabras de Ursula von der Leyen no dejan de generar respuestas y controversias. Si fueron muy comentadas, criticadas y hasta matizadas por ella misma sus declaraciones sobre la UE, la necesidad de mirar más allá del Derecho Internacional y el papel de la UE en el "nuevo orden mundial", no lo están siendo menos las que dedicó a la energía nuclear como recurso un día después.

La presidenta de la Comisión Europea lanzó este martes un contundente mensaje al reconocer como "error estratégico" que la UE se alejase de la energía nuclear, en un momento de dependencia externa de los combustibles fósiles y de encarecimiento de estas fuentes de energía. Su alegato llega en un momento clave por la guerra que EEUU e Israel han lanzado contras las capacidades nucleares del régimen de Irán.

Ante ello, Von der Leyen optó por pedir una 'reinversión' y una nueva apuesta por lo nuclear, junto con el otro gran activo energético de producción propia de la UE, las energías renovables. Un mensaje al que ha querido responder Pedro Sánchez, conocido contrario a la cuestión nuclear. Esta vez la tan comentada entente entre el presidente del Gobierno español y la líder comunitaria parece romperse.

Sánchez, en una entrevista a elDiario.es, deja clara su posición antinuclear. Preocupado por estar "asistiendo" a una "acumulación de ojivas nucleares en el mundo", asegura que ya alertó sobre este auge. "En la Conferencia de Múnich sobre seguridad, yo manifesté la exigencia de que las grandes potencias nucleares se sentaran a negociar un nuevo tratado para limitar y reducir las capacidades nucleares".

"Con eso adelanto cuál es la posición del Gobierno de España: no queremos un mundo más nuclear, no queremos una Europa nuclearizada", añade, dejando claro que su Ejecutivo no quiere "participar" de proyectos que impulsen la energía nuclear.

Más allá de lo nuclear, Sánchez también ha rechazado la propuesta de reforma de las Naciones Unidas lanzada por Von der Leyen. Primero, apunta que "no deja de ser curioso" que sean "dos miembros permanentes del Consejo de Seguridad como Rusia y Estados Unidos" quienes están generando más inestabilidad en el mundo.

Sobre una posible redistribución de asientos y miembros, no ha dudado en añadir en elDiario.es que "si hacemos una reforma del sistema de Naciones Unidas tendremos que incorporar a grandes naciones como India, el continente africano, China o Brasil, con una representación mucho más amplia en estos organismos".