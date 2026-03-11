Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Neo, 15 años, sin Instagram: "Las redes hacen que la gente se compare mucho, lo que me resulta un poco tóxico, y estar sin ellas está fortaleciendo mi conexión social"
Neo, 15 años, sin Instagram: "Las redes hacen que la gente se compare mucho, lo que me resulta un poco tóxico, y estar sin ellas está fortaleciendo mi conexión social"

Una fotografía en primer plano de un adolescente sosteniendo un smartphone con funda naranja y un sistema de triple cámara.
Un adolescente usando su teléfono móvil, en una imagen de archivoGetty Images

A comienzos del mes de febrero, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció que España va a prohibir el acceso a las redes sociales a los menores de 16 años, como ya ocurre en Australia y se está tramitando en Francia.

El jefe del Ejecutivo señaló que busca obligar a las plataformas digitales a implementar sistemas efectivos de verificación de edad y a crear un sistema de "rastreo cuantificación y trazabilidad" que permita establecer una "Huella de Odio y Polarización".

En ese sentido, Sánchez aseguró que el Gobierno aprobará medidas para perseguir a las plataformas digitales (y a los directivos de las mismas) que no retiren contenidos "de odio e ilegales".

Sin embargo, en España hay casos (aunque son minoría) como el de Neo, un niño de 15 años que, tras probar el mundo de las redes sociales, decidió dejar de usarlas porque no le aportaban nada.

"Me quité de Instagram y Snapchat porque no encontraba razones para utilizarlas"

En un reportaje en El País, el menor ha contado que "me quité de Instagram y Snapchat porque no encontraba razones para utilizarlas". No obstante, sí que ha reconocido que las redes sociales "en su momento me gustaban. Me parecía una forma de compartir mi vida y una manera distinta de comunicarme".

Pero, con el paso del tiempo, su opinión ha cambiado. "Ahora pienso que las redes sociales hacen que la gente se compare mucho, lo que me resultaba un poco tóxico, y creo que estar sin redes está fortaleciendo mi conexión social", ha subrayado Neo.

La mayoría de menores de 16 años que no tienen acceso a las redes sociales se encuentran en esa situación debido a que sus padres, al entender que es un entorno digital inadecuado para su edad, les han prohibido usarlas. Pero el caso de Neo es diferente. A sus 15 años, él mismo, por voluntad propia, ha sido el que ha decidido dejar de lado las redes sociales.

